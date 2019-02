Inzell (Německo) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková má před sebou vrchol sezony, na kterém bude útočit již na osmnáctou zlatou medaili z mistrovství světa. Na šampionátu jednotlivých tratí v Inzellu se jednatřicetiletá česká reprezentantka představí v závodech na 3000 a 5000 metrů, ve kterých bude patřit mezi medailové aspirantky.

Na nejdelší ženské trati bude usilovat o prodloužení unikátní série. Od roku 2007 proměnila všechny své starty na "pětce" na mistrovství ve vítězství a může získat jubilejní desáté zlato.

"Zdá se, že forma jde správným směrem. Nevím, jak to Petr (trenér Novák) dělá, protože jsem se cítila dobře. Vše se ukáže až ve čtvrtek a v sobotu, ale jak už jsem řekla, jsem ráda za to, jak se mi dnes jelo. V hlavě si uchovám pocit, že je to dobré a že se mnou musí počítat," uvedla Sáblíková po víkendovém Světovém poháru v Hamaru, kde ovládla závod na 3000 metrů a dostala se opět do čela průběžného pořadí seriálu dlouhých tratí.

Sáblíková v Norsku porazila o více než šest sekund v přímém souboji Kanaďanku Isabelle Weidemannovou, která byla do té doby v čele SP. Předčila i Esmee Visserovou z Nizozemska, jež se před rokem stala v Pchjongčchangu překvapivou olympijskou vítězkou na trati 5000 metrů.

V Hamaru však nestartovaly další dvě elitní Nizozenky Ireen Wüstová a Antoinette de Jongová nebo Francesca Lollobrigidaová z Itálie, které se soustředily již na MS. "I proto vítězství z Hamaru nepřeceňuji, některé špičkové rychlobruslařky tam chyběly. Důležité je, že se cítím skvěle po zdravotní stránce. Uvidíme, jak to dopadne v Inzellu," řekla Sáblíková.

Do programu MS zasáhnou i další dvě české reprezentantky. Nikola Zdráhalová a Natálie Kerschbaummayr se představí v závodu s hromadným startem, Zdráhalová pojede i 1500 metrů.

Dvaadvacetiletá Zdráhalová se bude snažit potvrdit vzrůstající formu z Hamaru, kde skončila druhá v divizi B na kilometru i patnáctistovce.

"Měla jsme v sezoně jen jedno přání, zajet 1500 metrů konečně pod dvě minuty. A povedlo se. Jsem ten nejšťastnější člověk na světě," uvedla Zdráhalová na sociální síti. Nejlepší čas v sezoně si předtím zajela i na kilometru. "Děkuji všem, co mi fandí a mají se mnou trpělivost. Velké díky patří i těm, co mi hází klacky pod nohy. Díky vám jsem silnější," napsala na facebooku.

Program MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Inzellu: Čtvrtek 7. února: 16:00 sprint družstev ženy a muži, 16:45 3000 metrů ženy, 17:54 5000 metrů muži. Pátek 8. února: 16:15 500 metrů ženy, 16:53 500 metrů muži, 17:31 stíhací závod družstev ženy a muži. Sobota 9. února: 13:15 5000 metrů ženy, 14:06 1000 metrů ženy, 15:04 1000 metrů muži, 15:49 10.000 metrů muži. Neděle 10. února: 14:30 1500 metrů ženy, 15:25 1500 metrů muži, 16:21 závod s hromadným startem ženy a muži.