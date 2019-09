Rychle uzdravený Staněk doufá, že ho nevyšplouchne technika

Praha - Koulař Tomáš Staněk odletěl na mistrovství světa do Dauhá po rychloléčbě natrženého třísla. V tréninku před cestou se už cítil bez bolesti a doufal, že ho v kvalifikaci a v očekávaném finále "nevyšplouchne" technika.

Čtvrtý muž předloňského světového šampionátu Staněk si natrhl levé tříslo 12. září na závodech v Ústí nad Labem. "Povedlo se mi to v nejnevhodnější chvíli, ale naštěstí se to rychle hojilo. Jsem na tom naštěstí dobře, tříslo už mě asi úplně nelimituje a v tréninku to bylo dobrý," řekl český rekordman ČTK na letišti Václava Havla.

Osmadvacetiletý koulař se zranil necelé tři týdny před vrcholem sezony, který pro něj začne kvalifikací 3. října. "Mohl jsem hodit hlavu do dlaní, ale to by bylo špatně, to by byl konec. Zranění je součástí sportu a tak se to musí brát," pronesl.

Druhý den po zranění začal s léčbou. Podstoupil aplikaci plazmy a procedury urychlující hojení. "Aby se sval povolil a de facto se ty trhlinky zažehlily," popsal Staněk a děkoval doktoru Miloši Barnovi a jeho klinice. "Pak jsem chodil na cvičení a měření, aby se zjistilo, jestli sval nebolí při práci a jak se dá zatížit. Vyšlo, že je stejně silný jako pravé tříslo a ani při házení jsme to necítil," oddechl si pražský atlet.

Čtrnáct dní měl relativní klid, neházel a nemohl běhat. Svaly se jinak snažil udržovat v zátěži, aby odjel na MS dobře naladěný. A potěšil ho trénink s koulí. "Začal jsem opatrně, ale navázal jsem na techniku, což bylo potěšující," řekl.

Právě s technikou letos dlouho bojoval. Celou sezonu se snažil na začátku v kruhu neotvírat, jenomže ve výsledku přepadával. "Kouli jsem tlačil před sebou, nebyla v napětí, v rotaci a odhod byl takovej padavej. Nemělo to drajv," zlobilo svěřence trenéra Jana Tylčeho. V posledních týdnech se ale Staňkovi povedlo pohyb zlepšit. "Jo, už jsem házel celkem dobré pokusy. Jsem rád, že jsme na to přišli. Bylo to boj se s tím celou sezonu prát, ale nejdůležitější to bude teď."

Bronzový medailista z letošního halového ME má letos pod širým nebem z 1. září maximum 21,67. Kvalifikační limit v Dauhá je stanoven na 20,90 metru. "Čekali jsme tak 21,30," uvedl Staněk a dodal: "(Limit) 20,90 je nízký vůči letošním tabulkám, ale jinak zas tak nízký není. Není to nic jen tak, že se to hodí s prstem v nose, ale dá se hodit."

Postup do finále je pro Staňka základním cílem v Dauhá. "Ten chci splnit a ve finále se poprat o co nejlepší výsledek. Doufám, že mi technika bude přát. Připravený jsem, takže to bude o technice. Přeju si, že mě nevyšplouchne," dodal.