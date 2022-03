Rychlé schvalování odkladu části stavebního zákona opozice zablokovala

Praha - Roční odklad účinnosti klíčových pasáží nového stavebního zákona Sněmovna nebude schvalovat zrychleně. Opoziční kluby ANO a SPD dnes vetovaly postup, jak jej navrhla vláda Petra Fialy (ODS). Navrhovaný odklad vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů, pod něž mají přejít dosavadní stavební úřady při obcích a městech, čelí opoziční kritice. Podle někdejší ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO), která v minulém volebním období nový stavební zákon prosadila, může způsobit právní nejistotu.

Schválení odkladu by podle Dostálové přineslo nejasné až absurdní důsledky pro územní plánování a obecní stavební úřady by měly postupovat podle už neúčinného zákona. Pozastavila se nad tím, že ponecháním specializovaného stavebního úřadu vláda podle ní říká, že nový zákon je dobrý pro stát, ale nikoli pro občany. Specializovaný úřad bude mít od poloviny příštího roku na starosti velké investiční projekty, jako jsou třeba dálnice.

"Naším cílem je zabránit kolapsu stavebního řízení v České republice," hájil předlohu nástupce Dostálové na ministerstvu Ivan Bartoš (Piráti). Její argumenty odmítl a nesouhlasil ani s tím, že novela by mohla způsobit protiústavní stav. Bartoš poznamenal, že stavebníci budou i nadále chodit vyřizovat povolování staveb tam, kam chodí nyní. "Když se něco odkládá, znamená to, že se nic nemění," poznamenal.

Dostálová zopakovala, že loni přijatý nový stavební zákon vznikl kvůli tomu, že byl stav stavebního práva v Česku neudržitelný. "Povolovací proces je jeden z nejdelších na světě," uvedla. Nový zákon má podle ní mimo jiné sjednotit postupy, zabránit možnému ovlivňování stavebního řízení obcemi a zajistit dodržování lhůt.

Předseda poslanců SPD Radim Fiala pak neuspěl s návrhem na odročení projednávání vládní novely do září. Neopakovala se situace z poloviny ledna, kdy se opozici podařilo díky momentální převaze odročit projednávání obdobné koaliční poslanecké předlohy.

Nový stavební zákon se připravoval řadu let a měl urychlit stavební řízení. Sněmovna ho přes odpor tehdejší opozice schválila loni. Strany, které nyní tvoří vládní většinu, však tehdy vyjadřovaly obavy, že přechod stavebních úřadů pod stát po vzoru třeba finanční správy ochromí stavební řízení a přípravu staveb.

Vláda chce do konce roku projednat ve Sněmovně věcnou novelu stavebního zákona. Ta by podle dřívějšího vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) měla zcela zvrátit vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Koalice se zatím dohodla na tom, že by mělo zůstat 371 stavebních úřadů.