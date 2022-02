Rychetský: Vhodným kandidátem na předsedu Ústavního soudu by byl Šámal

Praha - Vhodným kandidátem na nového předsedu Ústavního soudu by podle Pavla Rychetského, který má v čele soudu končit příští rok, byl ústavní soudce Pavel Šámal. Rychetský to v rozhovoru zveřejněném na serveru Info.cz odůvodnil mimo jiné tím, že Šámal se již osvědčil ve vedení Nejvyššího soudu a dokáže "harmonizovat" soudcovský kolektiv.

Rychetský je předsedou ÚS od srpna 2003 a před časem uvedl, že se v roce 2023 nebude ucházet o další desetileté funkční období. "Předsedou toho soudu by bylo vhodnější, aby jím byl například pan profesor Šámal, který tam má za sebou dost dlouhé působení a který se osvědčil i jako předseda Nejvyššího soudu. Je to člověk, který umí nejen dobře soudit, ale i dobře soudcovský kolektiv harmonizovat," uvedl Rychetský na dotaz Info.cz, kdo by jej měl ve funkci předsedy ÚS nahradit.

O příštím předsedovi soudu už ale nebude rozhodovat současný prezident Miloš Zeman. Kdyby tomu tak bylo, Rychetský, jak uvedl, by Šámalovo jméno coby vhodného kandidáta do čela soudu veřejně neuváděl. Prezidentovi vyprší druhý pětiletý mandát v březnu 2023, podle ústavy už nemůže znovu kandidovat.

Šámal rozšířil řady ústavních soudců v roce 2020. Předtím byl předsedou Nejvyššího soudu, v jehož čele stál od roku 2015. Je jedním z nejuznávanějších českých odborníků na trestní právo a byl mimo jiné hlavním autorem trestního zákoníku, který vstoupil v účinnost v roce 2010. Podílel se také na zajištění členství ČR v EU a na činnosti Legislativní rady vlády. Už dříve ale připustil, že jeho handicapem je členství v předlistopadové komunistické straně. "Považuji to za určité selhání ve svém životě. Celou svou činností jsem se snažil, abych to napravil," řekl před dvěma lety. Dodal, že do KSČ vstoupil na počátku kariéry i pod vlivem zkušeností z rodiny. "Nechci říkat, že to bylo vlivem rodičů, bylo by mi trapné se takto omlouvat," uvedl Šámal.