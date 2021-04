Rychetský: S udělením Řádu TGM jsem měl trochu problém

Praha - Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský měl trochu problém s udělením Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, kterým ho chtěl vyznamenat prezident Miloš Zeman. Řekl to v rozhovoru televizi Prima a CNN Prima NEWS. Kritizoval v něm také postoj prezidenta Zemana k předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS).

Pražský hrad loni 28. října zveřejnil seznam osobností, které se Zeman rozhodl vyznamenat. Byl mezi nimi uveden i předseda Ústavního soudu. V únoru se ale Zeman rozhodl řád Rychetskému neudělit kvůli verdiktu Ústavního soudu o zrušení některých částí volebního zákona.

"Mohu se tomu jenom zasmát, nechci tady říkat to, co může kdekoho napadnou, že za dané situace je to pro mě jisté východisko, to neudělení," poznamenal Rychetský. O neudělení se dozvěděl z médií. "Upřímně řečeno, trochu jsem měl problémy s tím udělením," dodal. K důvodům se nechtěl více vyjadřovat. Odmítl, že by ho Zemanova změna rozhodnutí mrzela.

Rychetský rozhodnutí Ústavního soudu týkající se volebního zákona v rozhovoru hájil. Kritici například poukazovali na délku rozhodování. Podle Rychetského ústavní soudci čekali, zda se zákonodárci s problémem sami vypořádají při projednávání novel volebního zákona. "My tomu říkáme minimalizace zásahů Ústavního soudu. Předpokládali jsme, že to Parlament napraví sám," řekl.

S rozhodnutím soudu nesouhlasili i někteří z jeho soudců, kteří poté vydali své vlastní stanovisko. Podle Rychetského mají soudci právo na publikování oponentního názoru. "Trochu jiná situace je, když tak činí s takovou emocí, když tak, já bych tak řekl, mentálně neunese to své přehlasování, a ventiluje to takto," podotkl. Vztahy mezi soudci ale podle něj zůstaly korektní.

Podle Rychetského není v pořádku vztah Zemana k Vystrčilovi, kterého kvůli jeho cestě na Tchaj-wan například nezve na jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. "Osobní různé emoce mají jít stranou, je povinností všech nejvyšších ústavních institucí vzájemný respekt, koordinace a kooperace. Vyhlašovat si nepřátelství je nemoudré," řekl.

Rychetský opět odmítl, že by chtěl kandidovat na prezidenta republiky. "To je funkce, o kterou se v žádném případě nehodlám nikdy v životě ucházet," uvedl.

Ke vztahu k Zemanovi řekl, že byly doby, kdy si rozuměli. "Je to už dost dlouho, co ty doby nejsou," podotkl. Nejvíc si podle něj rozuměli v době, kdy Zeman nebyl prezidentem.