Ryby při otravě Bečvy vyskakovaly z vody na břeh, uvedli před soudem rybáři

Vsetín – Ryby při otravě řeky Bečvy vyskakovaly z vody na břeh, jiné se točily kolem vlastní osy nebo plavaly leklé břichem vzhůru. Před vsetínským okresním soudem, který případ projednává, to dnes řekli svědci z řad rybářů. Někteří z nich z vody cítili i zápach chlóru, jiní nikoliv. První uhynulé ryby pozorovali rybáři v den otravy u Choryňského mostu, tedy téměř 3,5 kilometru po proudu od výpusti firmy Energoaqua, která je z ekologické havárie ze 20. září 2020 spolu s ředitelem podniku Oldřichem Havelkou obžalovaná.

"Ryby jako sebevrazi vystřelovaly do kamenů na břeh. Na všechny strany. Utíkaly před tím, co tam teklo. Cítili jsme zápach, jako kdyby Savo," řekl rybář Jiří Kašpar. Uvedl, že spolu se synem a dobrovolným hasičem odebral do tří propláchnutých PET lahví vzorky vody, které pak předal pracovnici oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích na Přerovsku. Později jí telefonicky kontaktoval, žena mu prý tvrdila, že vzorky předala pracovníkům České inspekce životního prostředí.

U lávky ve Lhotce nad Bečvou, části Valašského Meziříčí na Vsetínsku, pozorovali rybáři po otravě mnoho živých ryb. Lávka pro pěší se nachází asi 1,5 kilometru po proudu pod výpustí společnosti Energoaqua, kudy se podle obžaloby jedovaté látky do vody dostaly, a zhruba dva kilometry nad mostem u Choryně na Vsetínsku. Firma spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy.

Svědek Lukáš Gerla vypověděl, že první uhynulé ryby v den otravy viděl asi 100 metrů pod poslední výustí ve Lhotce nad Bečvou, která se nachází na pravém břehu Bečvy poblíž bývalého vepřína. Domnívá se, že jedovaté látky se do řeky dostaly právě tudy, což prý řekl i zasahujícím hasičům a policii. "Nejel tam nikdo, neřešil to nikdo. Jiný kanál to být nemohl. Ten kanál byl vybělený, spálený. Kam vede, neví nikdo," řekl Gerla.

Na ostatních výše položených výpustích podle něj rostl mech a řasy. Zhruba 300 metrů nad kanálem ve Lhotce podle něj navíc v době otravy chytal ryby jiný rybář, který byl po kolena ve vodě. "Ryby mu braly," uvedl Gerla.

Stejně jako další rybáři před soudem tvrdil, že některé leklé ryby byly poleptané. Jiní rybáři na nich však nic zvláštního nepozorovali. Část rybářů si také stěžovala, že je po ponoření do vody pálily ruce. Jeden po sběru uhynulých ryb v noci na 22. září krvácel z nosu. "Nemám žádnou nemoc, už se mi to neopakovalo," řekl svědek Jaromír Pospíšil. Řeka měla podle rybářů v době otravy kvůli suchu nízký průtok, voda v ní ale byla čistá. Hlavní líčení bude pokračovat odpoledne.

Zmocněnec obžalované firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu v kauze odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to minimálně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb různých druhů, velikosti a stáří. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.