Rybičky 48 oslaví osmnáctiny rockovými stužkováky a maturitou

Praha - Kapela Rybičky 48 oslaví 18 let své činnosti pěti koncerty ve velkých halách, budou ve stylu maturitních plesů. Oslavy výročí zakončí 28. listopadu v pražské O2 areně vystoupením s názvem Rocková maturita. Na koncertech punkrocková čtveřice představí svůj nový singl a videoklip Muži. Na čtyřech jarních Rockových stužkovácích dostanou fanoušci stužky známé z maturitních plesů. Majitelé stužek, kteří dorazí i do O2 areny, obdrží certifikát o absolvování "rockové maturity". V rozhovoru s ČTK to uvedli zpěvák Kuba Ryba a kytarista Petr Lebeda.

"Stužkováky začínáme 14. února na Valentýna v Pardubicích a potom následují Plzeň, České Budějovice a Brno. Budou to největší koncerty z naší produkce se vším, co nejde udělat v kulturních domech," řekl Ryba.

Rockové stužkováky budou zatím největším turné Rybiček 48. "Na tyto koncerty jsme připravili novou show a scénu. Kromě toho, že na nich zazní v premiéře singl Muži, v prodlouženém koncertním setu zahrajeme i několik starších písní, které jsme už dlouho nehráli. Takže se kromě nových písniček učíme znovu i svoje staré skladby," podotkl Lebeda.

Oslavy ve stylu maturitních plesů hudebníci zvolili, protože s nimi mají spojené své vlastní osmnáctiny a plnoletost. "S Rybičkami jsme hráli jako nečekané půlnoční překvapení na mém maturitním plese v Kutné Hoře," vzpomínal Lebeda.

Listopadový koncert v O2 areně plánují pojmout jako velkou hospodskou zábavu. Proto jako předkapelu pozvali kutnohorskou regionální formaci Monty Jack, která nabídne převzaté hity známých skupin. "Kde jinde oslavit výročí než v největší hale v zemi? Chceme z toho udělat zábavu pro všechny generace," uvedl Ryba.

Nový videoklip Muži volně navazuje na hit Ženy, vydaný před dvěma lety. "Písnička vznikla velkou náhodou. Měli jsme točit reportáž pro jednu televizi a chtěla po nás, abychom v ní ukázali, jak vzniká písnička ve zkušebně. Nechtělo se nám to předstírat, a tak jsem večer před natáčením napsal tuhle věc. Písničku jsme zkusili na první dobrou a byla vlastně hned hotová," popsal Ryba. "Rybičky 48 jsou český bigbít říznutý různými směry, které nás baví. Nepatříme do žádné hudební škatulky," charakterizoval kapelu.

Vedle novinky Muži chystají Rybičky 48 natáčet v Irsku skladbu Divokej Ir, která bude ve stylu oblíbené kapely Divokej Bill. Uvažují pro ni o hostování zpěváka Divokýho Billa Václava Bláhy.

Kapela Rybičky 48 odehrála přibližně 1300 koncertů v České republice i zahraničí. Z malých klubů se za 18 let posunula k vyprodaným turné a do pozice hlavních hvězd největších tuzemských festivalů. "Pořadatelé nás mají rádi - chodí se na nás, pije se tam, jako kdyby nebylo zítra, a nikdo se na našich koncertech nepere," konstatoval Ryba.