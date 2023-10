Rybáři začnou s výlovem největšího českého rybníka Rožmberk, kapra nezdražili

Rožmberk (Jindřichohradecko ) - Třeboňští rybáři dnes začnou s výlovem největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Součástí budou doprovodné akce. Rybáři čekají z Rožmberka výnos 100 až 120 tun ryb, meziročně podobně. Lidé si mohou kapry koupit na sádkách, kilogram za 119 korun, stejně jako loni. První zátah bude kolem 8:30, řekl ČTK předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Výlov potrvá do 15. října, jezdí na něj až kolem 50.000 lidí.

"Návštěvníci mohou spatřit nejen tradiční rybářské řemeslo, ale i ochutnat rybí speciality. Vedle rybí polévky, filetů z ryb a kapřích hranolek také řízky třeboňských baštýřek a Jihočeské jerky ze sušeného masa nebo koupit živou rybu z výlovu. Pod hrází rybníka bude zázemí pro dětské návštěvníky v podobě dětského koutku, s možností chytání ryb ze sádky a ukázky rybářského nářadí a techniky," uvedl Malecha. Lidé si budou moci koupit na sádkách i ryby, kilogram za 119 korun. Druhý rok po sobě bude pro návštěvníky placené parkování, pro osobní auto stokoruna na den.

Z podzimních výlovů 250 rybníků, jež začaly v září a potrvají do listopadu, čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Meziročně je to podobně, proti roku 2021 asi o 300 tun méně. Může za to podle Malechy letošní mírná zima, kdy ryby neměly potřebný klid, snáz je mohli napadat kormoráni. V druhé polovině října a v listopadu ještě třeboňští rybáři vyloví třeba rybníky Horusický, Dvořiště, Svět a Bošilecký.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.