Rybáři vytáhli ze Středozemního moře uhynulého bizarního žraloka

Řím - Ve vodě vypadá jako každý jiný žralok - je to rychlý, mrštný lovec se štíhlou, ostře vystupující hřbetní ploutví na zádech. Ale stačí se mu podíval zblízka do obličeje a jeho rypec jako by přímo inspiroval piktogram vepříka, napsal server Live Science.

Seznamte se se světlounem ostnatým (Oxynotus centrina), který je v některých přístavech známější jako žralok prasečí nebo prasečí ryba. A první zářijový týden se postaral o značné vzrušení na italském ostrově Elba a posléze i na internetu, když místní rybáři vytáhli jeho uhynulé tělo ze Středozemního moře a fotografie dali na facebook.

Není to ale jen plochá hlava, široce posazené oči a tupý, narůžovělý rypec, které se tomuto žralokovi postaraly o prasečí přezdívku. "Když ho rybáři vytáhnou z vody, vydá něco jako zachrochtání, proto se mu začalo říkat prasečí ryba," řekl Yuri Tiberto z akvária na ostrově Elba.

Světloun, který způsobil rozruch na Elbě, ale už byl mrtvý, když ho rybáři uviděli plavat na hladině a vytáhli ho na molo.

Tento druh se kdysi ve Středomoří vyskytoval hojně, ale kvůli svým ostrým hřbetním ploutvím a relativně velkému tělu často končí v rybářských sítích. Proto jejich populace neustále klesá a nyní je světloun ostnatý uváděn jako zranitelný druh na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).

Žralok s prasečím rypáčkem žije také ve východní části Atlantiku od Norska po Jihoafrickou republiku. Jeho výskyt byl zaznamenán v hloubce od 60 do 670 metrů pod hladinou moře a obvykle dorůstá délky asi jednoho metru.