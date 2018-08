Sedlec (Břeclavsko) - Až příští rok nasadí rybáři nové ryby do rybníku Nesyt na Břeclavsku. Kvůli horkému počasí spojenému s úbytkem vody a nedostatkem kyslíku v ní tam uhynulo zřejmě přes 100 tun ryb ze 150.000 nasazených kusů. Přežilo minimum ryb, převážně karas, řekl ČTK jednatel obhospodařujícího Rybářství Hodonín Oldřich Pecha. Zatím se firma bude snažit podmínky pro život v rybníce zlepšit. Vodu se snaží provzdušnit a zvažuje, jak do rybníka dostat vodu.

Pracovníci rybářství uhynulé ryby od pátku odklízejí, práce se nejspíš protáhnou do úterý. Od pátku do dnešního rána vysbírali 85 tun leklých ryb. Pecha uvedl, že podle odhadů množství výrazně přesáhne 100 tun. Původně odhadoval 40 tun. Škoda na 100 tun leklých ryb je kolem pěti milionů, pokud se bude množství zvyšovat, zvýší se i škoda.

Společnost se snaží vodu provzdušnit. "Máme tam jeden velký aerátor, ale s provzdušněním je to problematické, protože rybník má 300 hektarů. Efekt na takovou velkou plochu je nízký. Navíc tam chybí voda, je tam ohromný úbytek vlivem výparů," řekl Pecha.

Odhadem ubylo 180 centimetrů vody oproti normálu, což způsobilo nedostatek kyslíku. V rybníce bylo přes 90 procent kaprů, candáti, sumci, štiky, úhoři nebo karas. "Kapři nejspíš vyhynuli všichni. Objevili jsme tam nějaký život, je to hlavně karas, který má nižší nároky na přežití," řekl ČTK Pecha.

Práce na odstraňování leklých ryb, které pracovníci sbírají vidlemi, z loděk i bagrem, se nejspíš protáhnou do úterý. Firma ale hodlá na místě pracovat, dokud to bude potřeba. Letos už ryby nenasadí. "Nemělo by to cenu. Není kde ty ryby vzít a ani to není kam dát, není tam potřebná voda. Nasadíme to až na jaro příštího roku, do té doby se budeme snažit situaci zlepšit," řekl Pecha. Voda může přibýt třeba po dešti, firma ale zvažuje i to, že by tam dopravila jinou vodu. Problémem je, že rybník se nachází v přírodní rezervaci, a proto s vodou nelze manipulovat. Společnost to ale všechno projedná.

Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Rybářství Hodonín má asi 50 zaměstnanců, polovina se věnuje rybaření, polovina chovu vodní drůbeže. Firma má roční obrat kolem 70 milionů.

Jihočeští rybáři provzdušňují rybníky, někde chybí i metr vody

Jihočeští rybáři musejí v horkých dnech používat provzdušňovací techniku, která zajišťuje rybám v rybnících kyslík. Úhyn ryb zatím nezaznamenali. Někteří rybáři aerační technikou nasazují jen místy, protože zařízení vodu v rybnících ohřeje a ryba se pak nemá kde ochladit. ČTK to řekli zástupci Rybářství Třeboň, Rybářství Nové Hrady a firmy Blatenská ryba.

Na jiných místech země ryby kvůli suchu hynou. O víkendu uhynulo až 100 tun ryb v rybníku Nesyt na Břeclavsku, v pražském Čimickém rybníku uhynulo v červenci 150 kilogramů ryb, desítky ryb uhynuly v srpnu u Ponětovického rybníka na Brněnsku, další uhynuly i v rybníku Rosnička u Svitav.

Rybářství Třeboň, které hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů, chybí kvůli suchu v rybnících 40 procent vody. "Zatím nedošlo k extrémním situacím, zatím obsádky drží, zatím bez nějakých významných úhynů," řekl ČTK předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Provzdušňovací techniku mají třeboňští zapnutou na 40 procentech rybníků. Jeden stroj stojí od 20.000 do 30.0000 Kč, společnost jich má desítky. "Potřebujeme, aby pršelo a ochladilo se," řekl Malecha.

Firma Blatenská ryba, jež hospodaří na 1550 hektarech rybníků, nasadila aerační techniku jen na třech rybnících. Když se voda hodně čeří, prohřeje se i dole, řekl k tomu dnes ČTK ředitel firmy Jiří Bláha.

"Problémy byly, ryba po ránu na hladině 'troubila', měla nedostatek kyslíku, tak jsme nasadili aerační techniku, ale není to v masové míře, spíš menší aerátory. Je problém, že voda je dole chladnější. Když se dá velký aerátor nebo kesener a kdybyste hodně čeřil, tak vodu obrátíte, bude prohřátá v celém sloupci a ryba se pak nemá kam schovat do chladnější vody," řekl Bláha.

Ryby firmě zatím neuhynuly. "S vodou jsme na tom tragicky, jsou rybníky, kde schází i metr vody. Ryby by zasloužily metál, že vydržely v té teplé vodě. Byl pokles kyslíku v souvislosti s tlakem před bouřkou, přestávali jsme v horkých dnech krmit, abychom rybě ještě neztěžovali život tím, že když se nakrmí, tak má daleko větší spotřebu kyslíku," řekl Bláha.

Blatenští mají roční produkci 800 tun. Řeší, aby měli vodu na sádkování ryb: vyloví je v říjnu a mnohdy nechají do Vánoc. "Tam se čeřiče hodit budou, aby byla spotřeba co nejmenší a kyslík se udržel," řekl Bláha.

Rybářství Nové Hrady, které se stará o 330 rybníků o rozloze 1258 hektarů, nasadilo aerační techniku téměř na všech rybnících, kde má elektřinu. Jde o 30 až 40 procent rybníků. "Jak byly bouřkové poklesy tlaků, došlo k deficitům (kyslíku). Úhyny zatím nemáme. Některé rybníky jsou na plném stavu vody, většina tak od 60 do 80 procent stavu vody," řekl ČTK řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

Novohradští rybáři, jejichž roční produkce činí 5000 tun ryb, mají aerační stroje, které stojí 20.000 až 25.000 Kč, podle síly motoru a výkonu. Jak řekl Zvonař, kesenery se za socialismu vyráběly v Českých Budějovicích nebo si je rybáři dělali sami, dnes kupují techniku z Itálie, jiné stroje se dovážejí i z Číny.

Rybářství Třeboň je největším producentem sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři.