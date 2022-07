Rybáři odhadují škody uhynulých ryb na Břeclavsku na miliony korun

Břeclav - Na miliony korun odhadují rybáři škody, které v týdnu vznikly uhynutím ryb v Dyji na Břeclavsku v souvislosti s nedostatkem kyslíku. ČTK to dnes řekl předseda Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Rakvice Zdeněk Blabla. Uhynuly desítky tun ryb, zatím se podle něj podařila odklidit pouze menší část.

Leklé ryby se objevily v týdnu v Bulharech a také v Břeclavi. "Zatím jsme odvezli do kafilerie kolem devíti tun, což je podle mě tak desetina. Úsek nad Bulhary je našeho pobočného spolku, tam jsme se to snažili co nejvíce uklidit," uvedl Blabla. V Břeclavi pomáhají rybářům s odklízením hasiči.

Podle starosty Bulhar Jiřího Osičky jsou mezi uhynulými rybami kapři, candáti, sumci, amuři, tolstolobici nebo cejni. Úhyn ryb souvisí s úbytkem kyslíku v souvislosti s přemnožením sinic, uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Blabla řekl, že podobné situace nastávají v souvislosti s kyslíkovým deficitem. "Je to souhra náhod. Je teplo, začnou řádit sinice. Taky záleží, jaká je manipulace s vodou na vodním díle Nové Mlýny. Není to jednoduché. Pouští se to přes elektrárnu, proto se tam dělá ve vodě málo kyslíku. Je proto potřeba to nepouštět přes elektrárnu a více provzdušňovat vodu, když je tento kritický stav," řekl Blabla.

Chmelař uvedl, že sinice spotřebovávají v noci kyslík a mají příznivé podmínky pro rozmnožení s ohledem na horké počasí, nízké průtoky vody a živiny. "Hlavní živinou je fosfor, který se dostává do řek nejčastěji proto, že čistírny nedostatečně fosfor odstraňují při čištění," řekl Chmelař.