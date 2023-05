Rybakinová po skreči Kalininové získala titul na antuce v Římě

Řím - Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala titul na antukovém turnaji v Římě. Ve finále, které začalo kvůli dešti se čtyřhodinovým zpožděním, jí krátce po půlnoci vzdala Anhelina Kalininová. Wimbledonská šampionka vedla na ukrajinskou hráčkou 6:4, 1:0.

Šestadvacetiletá Kalininová odehrála v Římě od čtvrtého kola tři třísetové zápasy. Ve čtvrtfinále proti Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové postoupila až po nejdelším letošním duelu na okruhu WTA, který trval 3:41. Ve finále ve druhém setu odehrála po úvodním gamu ještě jednu výměnu při svém podání, pak si ale kvůli bolesti levé nohy vyžádala konzultaci s fyzioterapeutkou a z utkání odstoupila.

Rybakinové naopak cestu pavoukem k titulu usnadnily tři skreče. Zápas jí před Kalininovou vzdala i světová jednička Polka Iga Šwiateková ve čtvrtfinále a ve 3. kole Ruska Anna Kalinská. Ve Foro Italico získala pátý titul v kariéře a druhý na akci kategorie WTA 1000 po březnovém triumfu v Indian Wells.

"Z titulu mám samozřejmě radost, i když jsem si nepřála, aby zápas skončil zrovna takhle. Z mého pohledu to byly opravdu zvláštní dva týdny. Nevzpomínám si, že bych někdy na turnaji těžila z toho, že soupeřka odstoupila a tady se to stalo třikrát," uvedla Rybakinová.

Třiadvacetiletá rodačka z Moskvy se stala po Sereně Williamsové, Petře Kvitové, Simoně Halepové, Garbiňe Muguruzaové a Ashley Bartyové šestou tenistkou, která vyhrála grandslam nebo turnaj Masters na každém povrchu.

"Myslím, že se svou hrou můžu být úspěšná na všech površích. Na antuku by to možná chtělo lepší fyzičku a víc na ní trénovat, ale na to mi chybí před začátkem antukové sezony čas," řekla finalistka letošního Australian Open.

Na blížícím se Roland Garros by ráda vylepšila loňskou účast v třetím kole. "Mám odehráno více zápasů na antuce, takže si budu více věřit," prohlásila.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka, muži dotace 7,705.780 eur / ženy 3,572.618 eur): Muži: Dvouhra - semifinále: Medveděv (3-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) 7:5, 7:5, Rune (7-Dán.) - Ruud (4-Nor.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:2. Ženy: Dvouhra - finále: Rybakinová (7-Kaz.) - Kalininová (30-Ukr.) 6:4, 1:0 skreč. Čtyřhra - finále: Hunterová, Mertensová (4-Austr./Belg.) - Pegulaová, Gauffová (1-USA) 6:4, 6:4.