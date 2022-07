Rybakinová byla při oslavách nervózní a zopakovala, že reprezentuje Kazachstán

Londýn - Šťastná, ale také rozpačitá ze životního triumfu byla po vítězství ve Wimbledonu tenistka Jelena Rybakinová. Rodačka z Moskvy reprezentující už čtyři roky Kazachstán po finálovém triumfu nad Uns Džábirovou řekla, že si kvůli nervozitě užije úspěch až s odstupem. Na dálku jí pogratuloval také prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev, třiadvacátá hráčka světa zůstala v této věci ve vyjádřeních opatrná.

"Z mé strany mohu říct pouze to, že reprezentuji Kazachstán. Nevybrala jsem si, kde jsem se narodila," řekla na tiskové konferenci Rybakinová. "Lidé z Kazachstánu mi věřili a podporovali mě. I dnes jsem slyšela jejich podporu a viděla vlajky. Nevím tedy, jak na tyto otázky odpovědět," doplnila třiadvacetiletá tenistka. Jako Ruska by ve Wimbledonu startovat nemohla, protože ruští a běloruští sportovci měli účast na travnatých dvorcích v All England Clubu zakázanou kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Tarpiščev ruským médiím řekl, že Rusové hodně přispěli k výkonnostnímu růstu Rybakinové. "Žádnou zášť ale necítíme. To je sport. Každý si volí svou cestu a je to její právo," řekl Tarpiščev ruskému listu Sport-Express.

Rybakinovou potěšilo, když viděla v hledišti předsedu Kazašského tenisového svazu Bulata Utemuratova. Při slavnostním ceremoniálu obdržela také blahopřání od vévodkyně z Cambridge Kate. "Řekla, že jsem hrála opravdu dobře. Já jsem ale byla tak v šoku, že jsem polovinu z toho neslyšela. Mrzí mě to. Byla hrozně milá a převzít od ní trofej bylo něco úžasného," podotkla Rybakinová, která stejně jako Džábirová ve finále grandslamu debutovala.

Přestože se stala první hráčkou po šestnácti letech, která ve finále Wimbledonu otočila nepříznivý stav, po triumfu nad Tunisankou 3:6, 6:2, 6:2 příliš emocí neprojevila. "Vždycky jsem byla spíš klidná. Navíc jsem teď nevěděla, co mám dělat. Byla jsem šokovaná. Dolehlo na mě tolik emocí, že jsem se jen snažila zůstat v klidu. Jednou ode mě možná uvidíte velkou reakci, ale teď to bohužel nebylo," řekla nejmladší wimbledonská vítězka od triumfu Petry Kvitové v roce 2011.

Sama byla ráda, že turnaj již skončil, neboť byla před finále velmi nervózní. "Nikdy jsem nic podobného necítila. Nedokážu tedy popsat, jak to teď vnímám, ale určitě si budu tyto dva týdny navždy pamatovat. Nikdy na to nezapomenu," řekla Rybakinová.

Teprve až když obdržela na tiskové konferenci otázku, jak na její triumf zareagují rodiče, vyhrkly jí do očí slzy. "Chtěli jste vidět emoce, ne? Pravděpodobně budou hrdí," dodala s úsměvem čerstvá vítězka Wimbledonu.