Rybáci na rybnících na jihu Moravy osidlují plovoucí ostrovy, mají první mladé

Brno - První mladé mají rybáci obecní, kteří na vybraných rybnících v Jihomoravském kraji postupně osidlují nové plovoucí hnízdní ostrovy. Pracovníci jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) zatím umístili první čtyři plovoucí ostrovy, další čtveřici nainstalují v srpnu. ČSO o tom informovala v tiskové zprávě. Plovoucí ostrovy slouží jako náhradní stanoviště pro vzácné rybáky, jejichž přirozená hnízdní stanoviště v Česku mizí.

Rybáci obecní jsou pevně vázáni na specifický typ prostředí. "K hnízdění využívají štěrkové ostrovy bez vegetace nebo jen s velmi sporou vegetací. Dříve vznikaly spontánně v korytech větších řek během jarních velkých vod. Dnes jsou v Česku kvůli regulaci vodních toků vzácné. Kromě zachovávání přirozených biotopů proto ornitologové vytváří alternativní hnízdní stanoviště, aby rybáci mohli v naší krajině i nadále přebývat," uvedl jednatel jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.

První čtyři z osmi nových hnízdních ostrovů ornitologové spustili na vodu letos na přelomu dubna a května, a to na rybníky Jarohněvický, Stolařka, Prostřední a Mlýnský. Další čtveřice ostrovů přibude v srpnu. "Na každém z ostrovů jsou instalovány fotopasti, které snímají téměř celou plochu. Třikrát denně posílají fotky do mailové schránky a my tak máme možnost ptáky pozorovat bez toho, aniž bychom je rušili naší přítomností. Ostrovy nejvíce využívají rybáci obecní, kteří již krmí mláďata, ale odpočívají zde i racci chechtaví nebo rybáci černí," uvedl Čamlík.

V květnu na plovoucích ostrovech hnízdilo podle něj minimálně 25 párů. Rybáci však hnízdí v několika vlnách a začátkem června rybáků na ostrovech výrazně přibylo, ornitologové tak evidovali 44 párů. Hnízdní sezonu však podle Čamlíka značně ovlivnila ptačí chřipka, kdy v předjaří a na jaře ptáci hynuli. Několik tradičních lokalit tak letos zůstalo bez rybáků.

Pokud chtějí zájemci rybáky obecné a jiné vodní ptactvo vidět na vlastní oči, ornitologové zvou na exkurzi, která se uskuteční v pondělí 10. července od 16:00 na Lednických rybnících. Podrobné informace lze najít na webu ornitologů. Na exkurzi je potřeba se dopředu přihlásit.