Dublin - Irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Holdings klesl v pololetí zisk o sedm procent na 1,2 miliardy eur (31 miliard Kč). Na vině prvního poklesu po pěti letech byly především vyšší ceny paliva, nízké ceny letenek a náklady způsobené vlnou stávek. Firma, která tradičně dosahuje nejvyššího zisku v letním období, dnes rovněž potvrdila letošní celoroční výhled zisku mezi 1,1 miliardy a 1,2 miliardy eur.

Do uvedeného pásma firma snížila celoroční prognózu tvorby zisku před třemi týdny. Pokud by se její nejnovější odhad potvrdil, šlo by ve srovnání s loňským rekordním rokem, kdy Ryanair vykázal zisk po zdanění 1,45 miliardy eur, o pokles zisku o 17 až 24 procent. Šéf největších nízkonákladových aerolinek v Evropě Michael O'Leary dnes zopakoval, že situace by se mohla ještě zhoršit kvůli rostoucím cenám ropy.

Akcie Ryanairu, který letos čelí rozsáhlým stávkám personálu za lepší pracovní ohodnocení a podmínky práce, z rekordu ze srpna loňského roku sestoupily už asi o 40 procent. Dvacet procent odepsaly oproti předchozímu kvartálu.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. Loni přepravil zhruba 130 milionů cestujících.