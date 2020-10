RVVI ocenila geologa Cílka za popularizaci výzkumu

Praha - Geolog a klimatolog Václav Cílek dnes převzal Cenu předsedy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Ocenění, udělované za popularizaci výzkumu, mu předal ministr dopravy, průmyslu a obchodu a místopředseda RVVI Karel Havlíček (za ANO). S oceněním se pojí odměna 350.000 korun. Cílek ji chce využít na vydávání knih. To, že letošním laureátem bude Cílek RVVI oznámila v září. Předseda RVVI premiér Andrej Babiš (ANO) se komorní ceremonie nezúčastnil.

Molekulární biolog a genetik Petr Dvořák, který je prvním místopředsedou RVVI, dnes poznamenal, že Cílkův záběr je "ohromující." Dvořák připomněl, že vedle geologie se Cílek zabývá i filozofií, překladatelstvím a výtvarným uměním. Ohledně popularizace pak vědec řekl, že se Cílek věnuje geologii v souvislosti se změnami klimatu a vztahu člověka k přírodě, "píše nádherné knihy" s přesahem k uměnovědným oborům a vystupuje v médiích. Cena je podle jeho slov v nejlepších rukách.

Havlíček později řekl, že v nelehké době je velmi důležité ocenit schopné jedince a instituce. K Cílkovi podotkl, že je to skromný a zároveň pracovitý člověk. "Je to vědec, popularizátor, osobnost, která není vnímána pouze v odborných kruzích, ale která dokáže srozumitelným způsobem všeobecné veřejnosti, které možná někdo jiný píše do náročných knih a vytváří na to odborné statě," ocenil ministr. Dodal, že Cílek mimo jiné do terminologie "zanáší" nové výrazy a inspiruje, jak své studenty, tak i skrze výstupy v médiích. Havlíček také poznamenal, že o ocenění Rada letos rozhodla jednoznačně.

Cílek řekl, že odměnu použije na vydání nekomerčních knih, mimo jiné o půdě a zemědělství. Zdůraznil také, že je třeba aby vědci vstupovali do médií se svými dobrými údaji. Mnozí se ale podle jeho slov stále bojí. Popularizátor podotkl, že novináři by měli vědce nacházet a "vytěžovat" je. Míní, že první kroky jsou docela dobré a "kdejaké noviny" mají slušné vědecké zpravodajství. Cílek upozornil také na zneužívání vědy v expertizách v byznysu či v politice. Podle jeho slov je třeba brát to na zřetel.

Cílek se narodil v roce 1955 v Brně, dva ročníky střední školy ale studoval v Tanzanii, kde jeho otec pracoval jako geolog. Ve studiích pokračoval na hornické průmyslovce v Příbrami, pak absolvoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V 80. letech pracoval v Hornickém ústavu Akademie věd (AV) ČR, poté působil v Ústavu geologie a geotechniky ČSAV, dnes Geologickém ústavu AV ČR, kde ho zajímaly hlavně lunární horniny a krasové sedimenty a minerály. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem ústavu.

Od 80. let se Cílek zabývá různými aspekty environmentální geologie, často ve spolupráci s přírodovědci různých oborů a archeology. Postupně se přesunul do oblasti popularizace vědy. Spolupracoval na více než 30 knižních titulech, publikuje také v časopisech, například ve Vesmíru či Respektu. Pravidelně se objevuje v popularizačních i lehce filozofujících pořadech České televize o krajině a spolupracuje také s Českým rozhlasem.

Cílek napsal řadu učebnic a odborných publikací, přeložil několik čínských taoistických textů a spolupodílel se na mnoha vědeckých pracích. Je nositelem ceny Toma Stopparda, určenou autorům českého původu za esejistické dílo. Obdržel i Cenu ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy a Cenu Nadace VIZE. Loni v září převzal stříbrnou pamětní medaili Senátu.