Růžičkův paradox nevydařené sezony: může dostat dvě extraligové medaile

Mladá Boleslav - Hodně zvláštní sezonu má za sebou hokejový brankář Jan Růžička. Z osobního pohledu se mu vůbec nevydařila, přesto po jejím skončení může získat hned dvě extraligové medaile. Na začátku totiž působil v Hradci Králové a v závěru v Pardubicích. Teoreticky tak má nárok na stříbro a bronz. Zda cenné kovy od obou klubů dostane, ale šestadvacetiletý gólman neřeší a soustředí se na angažmá v Mladé Boleslavi, kam se po roce vrátil. V mateřském klubu chce dokázat, že je kvalitním extraligovým brankářem.

"Jestli už jsem nějakou medaili dostal? Ještě ne. A kolik jich bude? Nevím," pousmál se Růžička v rozhovoru s novináři. "Je to kuriozita. Ani jednu z medailí bych neohodnocoval. Z Hradce jsem odcházel v situaci, kdy to na medaili úplně nevypadalo. Šel jsem do Pardubic, kde jsem jasně věděl, do jaké role přicházím. Na pardubickou medaili si určitě žádné zásluhy nedělám," řekl realisticky.

Růžička před rokem odešel z Mladé Boleslavi do Mountfieldu, kde měl bojovat s Henrim Kiviahem o pozici jedničky. Na východě Čech se mu ale příliš nedařilo a na konci ledna jej klub uvolnil na hostování do Pardubic. V Dynamu kryl záda jedničce Romanu Willovi při zranění Dominika Frodla. Nakonec za Pardubice odchytal jen jedno utkání.

"Nemusíme si nic nalhávat, sezona nebyla dobrá. Víc k tomu není moc co říct. Myslím si, že roky předtím jsem dokázal, že tohle nebyl úplně výkon, který ode mě všichni čekali, včetně mě. Věřím, že příští sezona bude úplně jiná," přál si Růžička s tím, že minulý extraligový ročník již vypustil z hlavy. "Soustředím se na to, abych se dobře připravil na novou. Upřímně, věřím ve své schopnosti a v to, že jeden rok mě nepošle dolů. Věřím, že ukážu sobě i všem ostatním, že jsem ten Honza Růžička jako byl předtím," řekl.

Proč se mu angažmá v Hradci Králové nevydařilo, netuší. V přípravě se mu přitom dařilo a i první zápasy sezony byly dobré."Kde se to zadrhlo? To kdybych věděl… Přišla série porážek, nelepilo nám to. Mně ani týmu. Ale příčinu nevím, neumím ji najít. Kdyby ano, odstraním ji. Ale jak říkám: nejsem první ani poslední hráč, kterému sezona nevyšla. Beru to sportovně, člověk musí umět vyhrávat i prohrávat. Jsem připravený dokázat všem, že budu ten brankář, za kterého mě všichni mají," uvedl.

O restart kariéry se bude snažit v Mladé Boleslavi, kde se mu v minulosti dařilo a kde to dobře zná. I proto v okamžiku, kdy se mu ozval mateřský klub, jiné nabídky neřešil. "Něco jiného bylo, ale jakmile se ozvala Boleslav, všechno ostatní jsem přestal řešit. Dávalo mi to největší smysl. Vrátit se po tak špatné sezoně domů. Všechny tu víceméně znám, jsem tady doma. Pro mě nebylo nic jiného k řešení než Bolka," přiznal.

Přestože se vrátil do známého prostředí, kádr Bruslařů se za rok téměř z poloviny změnil. "Musím říct, že za rok se obměnilo hodně tváří, ale to je součást hokejového života. Teď máme dost času se všichni seznámit. Věřím tomu, že se dobře poznáme, abychom věděli, co od sebe můžeme čekat. Věřím, že kádr je poskládaný dobře a bude to šlapat," přál si.

Před svým odchodem tvořil dvojici se Slovincem Gašperem Krošeljem, nyní bude jeho parťákem Filip Novotný. "Těším se. My gólmani se známe napříč ligou všichni. S Filipem se neznáme dobře, ale víme o sobě. Těším se na to. Filip je zkušený gólman, já věřím, že se od něj můžu spoustu věcí přiučit," uvedl Růžička.

Prostor na ledě si ale bude muset vybojovat. "Ten boj je každý rok stejný, oba gólmani chtějí chytat. Ve finále musíme na první místo řadit tým. Oba budeme dělat maximum, aby kdokoli z nás, kdo tam vleze, pomohl týmu zvítězit a sbírat body do tabulky," podotkl.