Růžičku udivuje, že je lídrem bodování hokejové extraligy, vede i mezi střelci

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Martin Růžička se zasloužil dvěma góly o výhru třineckých hokejistů 6:2 nad Libercem a s 18 zásahy nově vede tabulku střelců. Excelentní kanonýr je zároveň v 37 letech i nejproduktivnějším hráčem aktuálního ročníku (18+19). Obě branky vstřelil ve třetí třetině a Oceláři díky jeho trefám odskočili během 119 sekund na 4:1.

Růžička přiznal, že je překvapený, že je lídrem kanadského bodování extraligy. "V mých letech...Je to pěkné, ale vůbec to neřeším. Snažím se pomoct týmu," řekl Růžička novinářům, od kterých slyšel připomínku, že v minulém zápase na Kladně mohl vidět, že body se sbírají i v pokročilejším věku. Jaromír Jágr přispěl v 51 letech dvěma asistencemi k prohře Ocelářů. "Ale to je unikát! Takový se rodí jednou za čas," doplnil s úsměvem.

Třinec hrál s Libercem ještě ve 40. minutě 1:1, ale před odchodem do kabin vrátil Ocelářům vedení Hudáček. "Ten gól nám hodně pomohl. Do té doby to bylo takové nemastné neslané. Ve třetí třetině už nám napadalo prakticky všechno, čeho jsme se dotkli," konstatoval.

Růžička přiznal, že vůbec neví, jak vstřelil první gól. Základem bylo nahození Doudery od modré čáry, které ještě tečoval Marcinko, než se puk odrazil od šťastného střelce. "Pouze jsem projížděl a najednou je puk v bráně. Jen jsem viděl, jak puk vylétl od beka a nějak se to ode mě odrazilo," popsal.

Druhou branku vstřelil netypicky jako člen čtvrté formace. Nahradil Kurovského, který měl problémy s bruslí. "Na střídačce řvali 'křídlo, křídlo'. Byl jsem zrovna u dvířek, tak jsem tam skočil. S Dravcem (Draveckým) už jsme v minulosti něco nahráli, hned jsme si řekli i na střídačce, že jsme zavzpomínali na staré časy. Pěkně to dopadlo."

Růžička zaujal ve druhé třetině i technickým uměním, když pomohl nasadit na plexi u střídaček ochrannou přepážku. "Práce všeho druhu," rozesmál se Růžička. "Viděl jsem, že tam nikdo nejde, tak jsme se dívali, jak to spravit. Naštěstí se to povedlo a mohli jsme hrát dál," komentoval neobvyklou aktivitu.

Třinec minulé kolo prohrál na ledě posledního Kladna a Růžička podotkl, že je naštval i výkon. "Neodehráli jsme tam vůbec dobrý zápas. Chtěli jsme to odčinit a odčinili," těšilo Růžičku. "Dali jsme šest gólů a na to bychom měli vždycky vyhrát. Byly ale v naší hře momenty, kdy jsme dělali voloviny. Pořád si říkám, že je nesmíme dělat, ale stále se objevují. Ale celkově si myslím, že jsme neodehráli špatný zápas."