Růžička zůstává i přes neúspěšnou sezonu trenérem hokejistů Litvínova

Litvínov - Hokejisty extraligového Litvínova povede i nadále Vladimír Růžička. Osmapadesátiletý kouč podepsal s klubem novou smlouvu, přestože tým Vervy nepostoupil do play off. S vedením Severočechů se olympijský vítěz z Nagana dohodl na ročním kontraktu s roční opcí. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

Bývalý vynikající útočník se do Litvínova vrátil loni v listopadu po dlouhých 31 letech poprvé v roli kouče, když nahradil odvolaného slovenského trenéra Vladimíra Országha. Na litvínovské střídačce odkoučoval 35 utkání základní části, klub však po nevyrovnaných výkonech obsadil až 13. místo a těsně mu unikl postup do předkola play off.

"Vláďa je jedním z nejzkušenějších trenérů u nás. Má za sebou úspěchy v extralize i nároďáku. Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračovaní a věřím, že pomůže týmu v nové sezoně k postupu do play off," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek k dohodě s Růžičkou, jenž v letech 2005 a 2010 dovedl reprezentaci k titulům ze světového šampionátu.

V příštím ročníku bude Růžičkovým hlavním úkolem pozvednout klub do vyšších pater extraligové tabulky, společně se sportovním úsekem bude také pracovat na vybudování nového jádra týmu.

"Jsem rád, že jsem dostal nabídku. Byla to pro mě jasná priorita a chtěl bych tady být samozřejmě více let. Sezona jednoznačně nedopadla dobře, protože jsme se nedostali do play off. Musíme se dobře připravit a v nové extraligové sezoně chceme uspět," prohlásil Růžička.