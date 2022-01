Růžička vede historickou produktivitu Ocelářů, v čele vystřídal Krále

Třinec - Hokejový útočník Martin Růžička se podílel gólem a dvěma asistencemi na obratu Třince v utkání s Mladou Boleslaví z 0:2 na konečných 7:3 a stal se nejproduktivnějším hráčem v klubové historii Ocelářů. Bodově dostihl Richarda Krále a podle počtu branek ho překonal. Excelentní kanonýr má na kontě 260 gólů a 308 přihrávek z 528 utkání, Král dosáhl ve slezském klubu v letech 1995 až 2005 na bilanci 209+359.

"Je to velká věc. Nevím, co k tomu teď říct. Znamená to pro mě dost. Člověku se třeba povede sezona, pak už to nezopakuje. Tohle je taková dlouhodobá práce," řekl Růžička v rozhovoru s novináři. "Je spousta lidí, kteří za tím stojí, není to čistě jenom moje práce. Ať už to je rodina, manželka, spoluhráči, vedení, všichni tady v klubu, kteří za těch iks let tady se mnou byli. A dali mi důvěru, spoluhráči mi pomohli. Všem bych chtěl poděkovat. Asi si dám dneska panáka," pokračoval.

Původně otálel s příchodem do mix zóny. Nebyl si jistý, zda se mu bude počítat asistence u gólu na 1:2, při níž si Bičevskis srazil do vlastní sítě přihrávku Hrni. Přišel, až když ředitel extraligy Josef Řezníček bod potvrdil. "Jsem docela pověrčivý," vysvětlil Růžička. "Nechci na to nějak házet špínu, ale byl to gól, který, i když nechtěně, si dala Boleslav sama. Nevěděl jsem, jak to bude, tak jsem nechtěl dopředu slavit, protože člověk neví, co bude zítra. Říkal jsem si, že pokud to uznají, tak rád mezi novináře přijdu a oslavím si to. Do té doby jsem nechtěl," doplnil.

Druhou asistenci v zápase si připsal v přesilové hře u gólu na 6:3 a konečný výsledek stanovil sám střelou z mezikruží. Přiznal, že se mu ulevilo, o rekordu dobře věděl. "Občas mi to někdo připomněl, takže to v podvědomí bylo. Jsem rád, teď to ze mě spadne a bude to lepší. Neměl jsem teď úplně ideální období. Jsem rád, že to mám za sebou," pokračoval.

Králův dres visí pod stropem haly, Růžička si jeho bývalého majitele vybavuje jen z videí. "Byl jsem mladý, tak si to tak nepamatuju. Ale viděl jsem videa a spoustu věcí, co tady udělal, takže je pro mě obrovská čest takového hráče a člověka překonat," řekl o Královi, který aktuálně působí jako hlavní trenér áčka Pardubic.

Když Král v Třinci skončil, bylo Růžičkovi devatenáct let. Tou dobou nastupoval v kanadské WHL, po návratu působil v extralize ve Spartě a ve Znojmě po boku Jiřího Dopity. Oceláře posílil v létě 2009 a mluvilo se o něm při příchodu jako o bránícím křídle. "Nevím, co k tomu říct. V tu dobu jsem ve Znojmě tolik bodů neměl, tak asi spíš čekali, že to tak bude. Nakonec se z toho vyklubalo něco, co nikdo nečekal," podotkl.

Růžička s Třincem získal tři tituly, pod dva se podepsal jako nejproduktivnější hráč play off (2011 a 2019). V sezoně 2012/13 vyhrál kanadské bodování po základní části s úctyhodnou bilancí 40+43. V tomto ročníku má přesně bod na zápas (16+22). "Věk člověk nezastaví, ale snažím se týmu pomáhat, jak jen to jde," řekl Růžička, nejproduktivnější hráč týmu. V prosinci oslavil 36 let. "Jedu sezonu od sezony, snažím se připravit, co to jde, a uvidím, co tělo vydrží. Nechci hrát donekonečna, ale uvidíme, jak to bude," uzavřel.