Růžička ukončil 15 zápasů trvající půst hattrickem

Hradec Králové - Hokejový útočník Vladimír Růžička z Hradce Králové dlouhých patnáct zápasů neskóroval a půst ukončil v dnešním utkání 42. kola extraligy proti Zlínu hned hattrickem. Pomohl tak k vítězství Mountfieldu 5:2.

"Už jsem z toho byl trochu nervózní, že to tam nepadalo. Měl jsem to v hlavě. Jsem rád, že jsem to prolomil," řekl v on-line rozhovoru s novináři po utkání jednatřicetiletý slávistický odchovanec Růžička.

Herní rozpoložení s ním řešil také jeho otec Vladimír, trenér Hradce. "Říkal jsem mu, ať je v klidu, že se to změní. Dvakrát do toho bouchne a dá dva góly. Ono to vždycky přijde, když to máte trochu v ruce. Pak to tam začne padat," popisoval kouč.

"Čekáme od něj, že bude produktivní. Připadá mi, že se toho po tom, co prošel těžším průběhem covidu, potřebuje dostat. Ale ještě na to máme měsíc," připomněl svá obvyklá slova, že se o úspěchu rozhoduje až v play off.

Růžička junior je však rád, že rozlet přišel už dříve. Navíc bjeho první dvě branky byly zásadní. Zlín šel do vedení a zkušený forvard ještě během první třetiny skóre otočil. Nejprve střelou po úniku, poté důrazem v brankovišti.

"Vůbec jsem ani nevěděl, jestli to je gól. Snažil jsem se puk jen prošťouchnout," popisovala loňská letní posila z pražské Sparty. Nakonec to tak bylo, videorozhodčí zásah uznal. Hostům nepomohla ani trenérská výzva a opětovné zkoumání situace.

Poslední trefu zaznamenal na konci a dovršil výsledek 5:2. "Hodil jsem to na bránu," podotkl lakonicky. Vyšlo to, a tak Růžička dal hattrick po čtyřech letech. Naposledy se mu to povedlo v lednu 2017 v dresu Chomutova, kdy třemi úspěchy pokořil brněnskou Kometu.

Tehdy došel s Piráty až do semifinále play off. Šlo o velký úspěch, který by rád zopakoval letos s Hradcem. Proto si chce mužstvo vybudovat co nejlepší pozici, posunout se do elitní čtyřky soutěže, na niž dotírá. "Nedostaneme se tam jen tak," poznamenal útočník. "Proto jedeme hned další zápas do Liberce vyhrát," vzkázal na sever Čech.