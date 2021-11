Růžička si návrat do Hradce užil, mrzela jej ale prohra a omezení diváků

Hradec Králové - Trenér Vladimír Růžička se poprvé od svého odchodu z Hradce Králové vrátil na východ Čech, s Litvínovem však na ledě Mounfieldu neuspěl. Severočeši sice dvakrát vedli, nakonec ale prohráli 2:3. Růžičku nezdar mrzel, stejně jako fakt, že na stadionu mohl být jen omezený počet diváků.

"Šatnu jsem trefil a střídačku taky. Přes ní procházíte jako první, takže jsem se na ní zastavil," usmál se po utkání Růžička.

Zkušený kouč se na jaře neloučil s Hradcem po kontroverzi s kapitánem Radkem Smoleňákem úplně v nejlepším, vzpomínky na stadion má jedině pozitivní. "Prožil jsem tu dva roky a musím říct, že jsem tady byl spokojený. První sezona nám poměrně vyšla, dostali jsme se do finále Ligy mistrů. Ve druhé nás přejel ve čtvrtfinále Liberec, který pak porazil i favorizovanou Spartu. Hrozně rád na to vzpomínám, protože na to nemůžete zapomenout," ujistil.

Přiznal však, že návrat před zaplněný stadion by pro něj byl mnohem lepší. "Zaplaťpánbůh, že chodí aspoň tisíc diváků a není tady úplně prázdno. Diváci ale hokeji chybí. Tady v Hradci je mají výborné, a navíc věřím, že by přijel i kotel z Litvínova, kde jsou taky vynikající fanoušci. Byl by to souboj fanoušků a pak náš souboj na ledě," mrzelo Růžičku.

Ze všeho nejvíc ho ale mrzela druhá porážka a celkově třetí z pěti zápasů od chvíle, kdy na lavičku Vervy nastoupil. Litvínov v Hradci dvakrát vedl, ve druhé třetině ale utkání ztratil a prohrál 2:3. "Rozhodlo to, že jsme udělali hrubé chyby. Soupeř má kvalitu a potrestal je," podotkl osmapadesátiletý kouč.

Je zřejmé, že na vyladění litvínovského herního projevu bude potřebovat víc času. "Musíme si s hráči malinko probrat, co bych chtěl. Malinko si už připadám jako učitel, protože pořád sedíme u videa. Trochu potřebuju zvolnit, protože těch informací už je hodně a vidím, že se hráčům začínají motat. My ale máme tutové šance a bohužel je neproměňujeme," poukázal Růžička na hlavní problém hry Severočechů.

Verva to názorně dokumentovala v závěru utkání v Hradci Králové. Petr Straka mohl tři minuty před koncem vyrovnat, ale minul prázdnou branku a poté navíc hloupě fauloval, čímž naděje svého týmu ukončil. "Stráča má bohužel smůlu, uskočilo mu to už doma s Vítkovicemi v prodloužení za stavu 3:3. Dneska taky. To se nedá nic dělat," pokrčil Růžička rameny. "Musíme být trpěliví. Zápasy jdou rychle po sobě a já věřím, že v mužstvu síla je. Jsem rád, že jsme dneska hráli velice dobrý zápas, ale bohužel nemáme ani jeden bod. A my potřebujeme bodovat," dodal.