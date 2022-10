Růžička si 300. gól v extralize kvůli prohře Třince neužil

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Martin Růžička zaokrouhlil počet svých extraligových branek na 300 a v historickém pořadí české nejvyšší soutěže se posunul na jedenáctou příčku. Jeho jubilejní trefa stačila Třinci k bodu za prohru s Libercem 3:4 v prodloužení.

"Samozřejmě bych byl radši, kdybychom vyhráli," řekl Růžička novinářům. "Je to velká meta, jsem za to rád, hodně si toho vážím. Nevím, kolika hráčům v historii se to podařilo, takže děkuju všem, co mi k tomu pomohli. Od vedení přes spoluhráče, trenéry, rodinu," uvedl.

Růžička vstřelil první extraligový gól před šestnácti lety ještě v dresu Znojma do sítě Slavie Praha. "Pamatuji si ho, padl v přesilovce. Tenkrát mi nahrával Peter Pucher křížnou, já vystřelil a spadlo to tam," vzpomínal Růžička. Za Znojmo dal třicet branek, ostatní za Oceláře.

Chvíli přemýšlel nad dotazem, jaký gól považuje za nejpamátnější. "Každý má nějaké kouzlo. Co si teď zběžně vybavuju, tak gól v (loňském) sedmém semifinále proti Boleslavi. Z toho jsem měl velkou radost," řekl Růžička. Svou 300. trefu si tolik neužil. "Momentálně jsme v trošku jiné situaci, než abychom řešili jubilejní góly," podotkl.

Štvalo ho, že Třinec prohrál i čtvrtý domácí zápas sezony. "Není to nic příjemného. Na to nejsme opravdu zvyklí. Mluvíme o tom, teď jde o to, abychom to i dělali. Zatím nehrajeme všichni," prohlásil Růžička. Největší nedostatky nechtěl upřesnit. "V kabině jsme si chyby řekli. Ale to jsme si řekli i před třemi dny a stejně jsme je udělali. I vyloučení bylo hodně. Některá hokejkou, další v útočné třetině. To taky není dobré."

Nevymlouval se ale na smůlu. Liberec otočil z 1:2 na 3:2 po odrazech od brusle Faško-Rudáše a Frolíkových zad. "V situaci, co jsme, musíme hrabat, makat a jít tomu naproti. Když tomu nedáte všechno, tak se ani štěstí kolikrát nepřikloní," řekl Růžička, který připravil gól na 3:3. Naznačil střelu, položil si tím na led dva hráče a přihrál skórujícímu Romanovi. Poté ještě Oceláři mohli rozhodnout. "Bylo by to pěkné. Ale bohužel," povzdechl si.

Třinec se už v pondělí přesouvá do Davosu, kde nastoupí v úterý k dalšímu utkání Ligy mistrů. "Můžeme pracovat na věcech, co si říkáme. Zapracovat a hrát tak, abychom vyhráli. Ne, abychom hráli pěkně, ale abychom vyhráli! O to jde," zdůraznil Růžička, který i při otázce na další osobní cíle myslel především na tým. "Chci, abychom vyhrávali zápasy a byli úspěšní."