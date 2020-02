Růžička o vstupu do Klubu hokejových střelců neměl tušení

Litvínov (Mostecko) - Až do osmého zápasu v sezoně po doléčení zranění achilovky čekal na gól třinecký hokejový kanonýr Martin Růžička. A na ledě Litvínova se trefil dokonce dvakrát. Zařídil tak výhru 3:2 a vstoupil jako 69. hráč v historii do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v extralize a reprezentaci.

"No ty bláho. Tak to je bomba, to jsem vůbec netušil. Myslel jsem, že mi jich chybí tak pět šest. Věděl jsem, že mi jich pár chybí, ale to bylo před sezonou, pak už jsem to neřešil. Mám obrovskou radost. Nevím, co na to říci. Děkuji spoluhráčům za kariéru, kterou jsem měl, ještě vlastně mám," řekl dojatý Růžička bezprostředně po utkání.

Poprvé se v extralize prosadil 29. září 2006, kdy pomohl k domácí výhře Znojma nad Slavií 5:2. V sezoně 2012/13 se stal v dresu Třince nejlepším střelcem a se 40 góly z 52 utkání vytvořil rekord základní části samostatné české extraligy.

"Těch branek není málo, jsem za to rád, že práce, kterou tomu obětuji, se mi takto vrací. Na ty tři branky v reprezentaci si samozřejmě vzpomenu vždycky, to bylo nádherné," zavzpomínal Růžička na hattrick v duelu proti Finsku v prosinci 2017.

"Nejčastěji jsem se trefoval asi z kruhu, to bylo a je mé oblíbené místo, ale to asi není tajemství. Možná to ale ani nebudu říkat v kabině, to bych měl hodně drahé, ale kluci se to stejně dozví," smál se Růžička.

Do rozjetého kolotoče po letním zranění naskočil až v polovině ledna a pomalu už začínal být nervózní, protože od střelce se čekají branky. "Když jsem naskočil po zranění, byl jsem plný elánu, ale jak mi to pak nepadalo, tak jsem trošku znervózněl. Tohle byly první dvě branky v sezoně, říkal jsem to klukům v kabině po první třetině, že dát první branku v únoru je super," dodal s úsměvem Růžička.