Třinec - Hokejisté Třince mají před semifinálovou bitvou s Plzní o týden delší prostor k regeneraci sil. Podle nejproduktivnějšího hráče dosavadního play off Martina Růžičky to ale nutně pro Oceláře výhoda být nemusí.

Zatímco Oceláři už v pondělí získali ve Vítkovicích čtvrtý postupový bod, Plzeň přemohla Olomouc až o pět dnů později v posledním možném utkání.

"Je to play off a všichni se vydají ze všech sil. Nevím, zda to bude hrát roli, ale my jsme uvítali, že jsme hráli čtyři zápasy a měli jsme čas si odpočinout, doléčit se, potrénovat a připravit se na další kolo," řekl třiatřicetiletý útočník Třince, který ve čtvrtfinále nastřádal tři góly a pět asistencí.

V aktuální sezoně vždy ve vzájemných zápasech Třince a Plzně platilo, že vítězily hostující týmy. "Nevím, čím by to mohlo být. My do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět, ať je to v Plzni nebo třeba ve Varech. S tím do toho jdeme," řekl Růžička. "Mají velkou sílu v útoku, dobře jim teď chytá brankář. My se podíváme na jejich hru na videu a uvidíme, co budeme chtít hrát. Záleží také, jak série začne," prohlásil Růžička, jehož tým rozehraje sérii ve středu a ve čtvrtek na domácím ledě.

Délkou čtvrtfinálového souboje Plzně s Olomoucí tolik překvapen nebyl. Třetí tým dlouhodobé části přetlačil Hanáky až v rozhodujícím sedmém duelu. "Olomouc hrála výborně už v základní části, nehrálo se nám s nimi lehce doma ani u nich. V play off jen vystupňovali výkonnost a hráli výborně. Myslím, že to bude těžká série," řekl Růžička.

Podle něj má Plzeň velkou sílu v ofenzivě. "Jestli se nemýlím, tak dala nejvíce gólů. Sílu v útoku mají, ale my taky. Ale je to play off a ty zápasy můžou být jiné," mínil Růžička. "Plzeň má také výborného gólmana. Bude to lehce jiný soupeř než Vítkovice, ale musíme se na něho dobře připravit a vlítnout na to," prohlásil Růžička, podle nějž se Oceláři výhradně na útok s Janem Kovářem a Milanem Gulašem chystat nebudou. "Podíváme se určitě na video, ale nebude to jen o nich. Musíme se připravit na ně jako na celou Plzeň," dodal.