Růžička: Mladí lidé s ideály jsou naštěstí v každé generaci

Jestliže je v české společnosti 37 procent lidí schopno říct, že jim bylo za komunistického režimu lépe, svědčí to o tom, že lidé mají krátkou paměť, říká 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička.

Jak si podle vás vede demokracie v České republice 30 let po listopadu 1989?

Demokracii se vede dobře. Děsuplné nicméně je, že podle nedávného průzkumu je v české společnosti 37 procent lidí schopno říct, že jim bylo za komunistického režimu lépe a že tato země byla v lepší kondici.

Co si o tom myslet?

To jednak svědčí o tom, že lidé mají krátkou paměť, a také o tom, že zde mají velký vliv našeptávači, kteří lidem podsouvají, že všechno je špatně, a snaží se společnost rozdělovat. Záměrně vyvolávají v lidech negativní pocity a frustraci a snaží se je přesvědčit, aby volili právě je, protože oni udělají všechno líp. Bohužel je poměrně dost lidí, kteří na to slyší, a když se jim k tomu přihodí nějaký populistický pamlsek, tak ho rádi smlsnou.

Co je smyslem akce 30 let svobody?

Hlavním motivem je apel na to, abychom pořád jen neskuhrali, nenaříkali a nepropadali negativismu a sebemrskačství. Chtěli bychom ukázat, že máme být na co hrdí, že v některých oblastech jsme se za oněch 30 let posunuli až neuvěřitelně a že jdeme správným směrem. Zároveň ale chceme připomenout, že za každým úspěchem je veliké množství práce a je třeba v ní pokračovat.

Když se podíváte na současnou Českou republiku, co vás těší nejvíc?

Jedním z témat této konference je i podíl mladých lidí na dění v této zemi. Největší radost mně totiž dělá to, že ti, kterým není jedno, co se kolem nich děje, mladí „revolucionáři“, se objevují v každé generaci. Že stále přicházejí ti, kteří mají ideály a jsou schopni pro ně něco dělat. To je nesmírně pozitivní a naplňuje mě to optimismem.