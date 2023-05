Růžička k MS: Celé mistrovství to nebylo ono, nebylo se od čeho odrazit

Praha - Trenér Vladimír Růžička označil mistrovství světa v Tampere a Rize, na němž česká hokejová reprezentace vypadla ve čtvrtfinále a obsadila konečné osmé místo, za celkově nevydařené. Poslední porážka s USA jen podtrhla rozpačitý dojem, který z turnaje má, řekl ČTK. Pochopení neměl pro herní styl ani pro přístup trenérského týmu Kariho Jalonena k brankářům.

"Musím říct, že jsem zklamaný z toho, že v posledních dvou zápasech nebylo z čeho se odrazit. Proti Kanadě to bylo v první třetině 19:4 na střely, dnes 11:2. Zdá se mi, že mužstvo bylo přibržděné dopředu. Máme hráče, kteří jsou rychlí a místo toho, abychom třeba ve dvou forčekovali, tak chodíme maximálně jedním hráčem," řekl Růžička.

Trenér, jenž dovedl národní tým ke dvěma zlatým medailím na MS, si všiml i výkyvů v aktivitě mužstva. "Když prohráváme, tak začneme dvě tři minuty hrát a pak se zase zatáhneme," uvedl bývalý vynikající útočník, jenž se stal světovým šampionem i jako hráč. "Dnes to nebyl jednoduchý zápas. Když Američani zjistili, že čekáme v obranném pásmu, tak začali hrát puky od modré čáry. Nahazovali je k bráně a to pak někdy může prolítnout. Nestalo se tak, ale dostali jsme dva góly po buly," vrátil se k poslednímu utkání.

Herně a výsledkově nevydařené byly ale z českého pohledu poslední tři zápasy. Nejen proti USA, ale i předtím proti Švýcarsku a Kanadě. "Když pak jdete do čtvrtfinále ze čtvrtého místa, tak je to těžké. Na druhou stranu, je jedno, zda jdete na Američany, Švédy nebo Finy. To si nevyberete," řekl Růžička. Poukázal na složení amerického výběru, který měl o čtyři roky nižší věkový průměr než český. "Hlavně je vidět, že to není o jménech. Kanada, Amerika je nemá. Finové vyhráli šampionát s hráči z domácí ligy. A my budeme vždy čekat, že to přijede zachraňovat David Patrňák s Krejčím, to asi nejde," podotkl.

České výkony poznamenala zranění Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, kterým se v úvodu dařilo a měli patřit mezi klíčové hráče. "Určitě to tým poznamenalo," souhlasil Růžička. Bez ohledu na to ale nebyl nadšený z herního stylu týmu. "Celkově mi malinko chybět náš dravý, rychlý hokej. Přijde mi, že hráči pořád přemýšlí, jak budou stát v našem obranném pásmu před brankou a zapomínáme, jak budeme hrát do útoku. Přitom tam jsme nebezpeční a umíme to. Každý viděl, že to moc dobré nebylo. Ve skupině jsme měli z velmocí jen Kanadu a Švýcarsko a skončili jsme čtvrtí. Kdyby tam bylo Rusko, tak nebudeme hrát čtvrtfinále? To není dobré," řekl.

Devětapadesátiletý kouč se zároveň pozastavil nad nasazováním brankářů a rozhodnutím trenérského štábu neurčit jedničku. "Osobně si myslím, že to není dobré ani pro ty kluky. Když je určená jednička, tak chytá. A když se nedaří, jde tam dvojka. To je normální. Stejně jako se stává na mistrovství světa, že se z dvojky stane jednička," řekl Růžička a ocenil kvality trojice Karel Vejmelka, Šimon Hrubec a Marek Langhamer. "Máme tři fantastické gólmany a pro ně není jednoduché, když každý zápas chytá někdo jiný," podotkl.

Růžička vedl reprezentaci jako hlavní trenér na pěti světových šampionátech a vždy brankáře číslo 1 určil. "Můj názor je, že vždy musí být v brance gólman, který bude mít pohodu. Vždy, když máme výborné gólmany, tak mistrovství dopadne dobře. A teď jsme měli tři," řekl. Zároveň se pozastavil nad tím, že Jalonen a spol. tajili i v den zápasu, kdo bude chytat. "Připadá mi, že jsme nějací tajnůstkáři. Nejlepší je, když máte jedničku, soupeř se na ni připravuje a on je pak vyčape," pousmál se Růžička.