Růžička je novým kanonýrem číslo 1 v historii hokejového Třince

Litvínov - Útočník Martin Růžička se dnes stal díky dvěma gólům do sítě hokejistů domácího Litvínova nejlepším střelcem historie třineckých Ocelářů. Nejprve vyrovnal zkraje druhé třetiny Jiřího Polanského a pak necelé dvě minuty před koncem stanovil 219. gólem nový klubový rekord. Mistr světa z roku 2010 navíc okořenil své parádní představení v předehrávce 11. kola ještě dvěma nahrávkami a prožil tak čtyřbodový večer.

"Moc kluků o tomto milníku nevědělo. Já z minulé sezony tušil, kolik gólů chybělo. Je to pro mě velké a jsem za to strašně rád. Osobní statistiky sice neřeším, ale tohle je dlouhodobá práce, strašně mě to těší. Měl jsem však u toho špičkové spoluhráče, za což jim patří díky," řekl Růžička novinářům.

Z podkrušnohorského "výletu" si Slezané odvezli domů maximum v podobě šesti bodů. "Takže to lze hodnotit jedině pozitivně. Jeli jsme si pro dvě vítězství, což se nám podařilo zvládnout, i když je pořád na čem pracovat. Ale je to pořád jen začátek sezony, spousta chyb tam je pořád. Vzali jsme si však ty body, za což jsme rádi, a teď jdeme dál," prohlásil.

Obávaný střelec se blýskl i dvěma krásnými nahrávkami. "Potěší to, ale hlavně, že to k něčemu vedlo, ke gólu, k vítězství. Kolikrát když máte pár bodů, ale prohrajete, člověk z toho pak nemá takovou radost. A co je pro mě víc? Mám upřímně radost z obojího. Gól je specifický, ale jakmile se pomůže týmu i nějak jinak, radost mám. Já to měl vždy tak postavené, ať pomůžu na prvním místě týmu," ujistil Růžička.

Třinečtí si body vysloužili výbornou produktivitou, zápas měli po většinu doby pod kontrolou. Z té se jim vymkl v čase 25:50, kdy brankář Jakub Štěpánek, který po první třetině vystřídal Josefa Kořenáře, v zápase po ataku Martina Látala skončil. Ze šatny se tak musel do hry vrátit Kořenář.

Jenže do závěrečné sirény bylo v tu dobu ještě daleko. A někdo musel do výstroje, aby byl případně připravený naskočit, kdyby se Kořenářův stav zhoršil. "Věděli jsme, jaký je jeho stav, takže jsme tušili, že půjde zpátky. Zvládl to výborně a pomohl nám k bodům," ocenil Růžička.

Odpovědnost vzal na sebe obránce Jan Jaroměřský. "Já chytal akorát ještě jako malý na suchu; doma, když na mě stříleli kluci po škole. Na ledě jsem to nezkoušel. Takže jsem se ani dobrovolně nehlásil. Nevím, jak by to 'Jari' zvládl, kdyby na něj opravdu došlo, ale bylo super vidět kluka z obrany obléknout si výstroj. Naštěstí to všechno dopadlo dobře," řekl Růžička.