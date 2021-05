Růžička je dalším vyřazeným, v hokejové reprezentaci pokračují tři brankáři

Praha - V další fázi přípravy kádru hokejové reprezentace budou od neděle pokračovat jen tři gólmani. V pátek z něj po rozhodnutí trenérů v čele s hlavním koučem Filipem Pešánem vypadl Jan Růžička, o účast na mistrovství světa v Lotyšsku dál usilují Šimon Hrubec, Petr Kváča a Roman Will. Pešán potvrdil, že má velký zájem o Josefa Kořenáře ze San Jose.

Čtyřiadvacetiletý Růžička si před pár dny odbyl úspěšnou premiéru v reprezentačním A-týmu, když vychytal výhru 4:1 nad Německem. Ve čtvrtek se Slováky (2:0) chytal Will, dnešní odvetu (2:1) zvládl rovněž na výbornou Kváča. Hrubec dostal ještě zápasové volno s ohledem na nedávný konec KHL, kde výrazně pomohl Omsku k celkovému triumfu.

Přestože bezprostředně po utkání Pešán připustil i možnost, že si trenéři nechají v týmu prozatím všechny čtyři, nakonec byl vyřazen Růžička. A Pešán vyhlíží jako posilu ze zámořské NHL třiadvacetiletého Kořenáře. Sharks totiž skončí sezona už po základní části. "Tam je ta úvaha velká. Stáli bychom i o možnost, že by přijel až na šampionát, a tak se nejspíš i stane," potvrdil Pešán.

Žádný další škrt dnes neudělal. Tým se sejde znovu v neděli večer v Praze. Připojit by se měli už i obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal z finského celku Tappara Tampere. "V neděli máme vstup do toho programu a chci, aby byli všichni už v neděli večer v Praze, protože v pondělí nás čeká trénink, na který nechci, aby hráči teprve postupně přijížděli," vysvětlil Pešán.

Rád by měl po ruce i další hráče, které si v evropských soutěžích vyhlédl. Dnes dovedl do vítězného konce s Zugem po všech stránkách povedenou sezonu útočník Jan Kovář. "Jednoznačně nenechám Honzu týden slavit. Počkám den dva a budu ho tlačit do toho, aby se k týmu co nejrychleji připojil," prohlásil Pešán.

"Pak nám hraje obránce Lukáš Klok ve Finsku, to je jméno, které ještě očekávám, že tým doplní, jinak Evropa tím v podstatě končí, a to včetně Romana Červenky, který tak zůstává mimo hru," připustil Pešán.

Přestože se kvůli zdravotním důvodům zdála být uzavřená možnost, aby tým posílil útočník Pavel Zacha z New Jersey, ještě není vše definitivní. "Volal mi teď během utkání, viděl jsem jen zmeškaný hovor, nemohu zatím říct, jaká bude situace. Určitě ty hovory nejsou ještě všechny ukončené. Uvidíme, jak mi Pavel odpoví," řekl Pešán.