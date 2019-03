Chomutov - Hodně zklamaný z přístupu svých svěřenců k duelu s Pardubicemi, v němž byla ještě ve hře naděje na odvrácení účasti v baráži, vypadal kouč Chomutova Vladimír Růžička. Pětapadesátiletý trenér však přiznal, že porážka 1:4 s týmem, který Piráti do baráže o extraligu doprovodí, je odrazem celé sezony.

"Nemáme se nač vymlouvat, dostali jsme se do baráže sami," řekl Růžička v rozhovoru s novináři. "A sami se z toho musíme zase dostat ven. Je třeba se na to opravdu dobře připravit," zdůraznil.

Štvalo ho, že Piráti se pořádně nepoprali o teoretickou naději na jistotu záchrany mezi elitou. Karlovy Vary měly před dneškem k dobru šest bodů, ale duel s Litvínovem ztratily v prodloužení. V případě úspěchu proti Dynamu mohl Chomutov snížit manko před pátečním vzájemných soubojem na čtyři body. Opak byl ale pravdou.

"Přistoupili jsme k utkání, jako když se vůbec nic neděje. Kdyby nezachytal brankář, dostali jsme těch gólů dneska deset. Musím říct, že soupeř vyhrál naprosto zaslouženě," připustil Růžička.

"Zavinili jsme si to ale sami celou tou sezonou. Z pěti zápasů jsme porazili Karlovy Vary jednou, oni nás čtyřikrát. Myslím, že je spravedlivé, jak to dopadlo," doplnil olympijský vítěz z Nagana.

A nezastíral, že připravit tým na baráž bude složité. "Moc dobře vím, že to nebude jednoduché. Ale rozhodně k tomu nemůžeme přistoupit tak, jak jsme přistoupili k dnešnímu zápasu. Protože to nás pak porazí i Mělník a nevím, kdo ještě další... Přístup hráčů je špatný," zlobil se Růžička.

Vysvětlení hledal bývalý skvělý útočník marně. "Nevím. Vážně nevím, čím to je. Máme jeden zápas výborný, hned další pak katastrofální. A takhle to jde po celou sezonu. Po celou sezonu jsem věděl, že to bude těžké. Hned od začátku to k baráži také směřovalo," připomněl Růžička.

Jak tedy tým probrat? "Musí se probrat především ti staří, které v kabině máme. Bude to o těch zkušených hráčích. Asi těžko to proberou a nastartují ti mladí. Ti se navíc neprobírají celý rok, tak vážně nevím," konstatoval Růžička.

Ještě před baráží ale přijdou na řadu dvě vystoupení v play out, jež při rozhodnuté skupině získaly charakter přípravných utkání. "Uvidíme, jak ty zápasy pojmeme. Teprve se rozhodneme, jakou postavíme sestavu. I s ohledem na to, že potom ten příští pátek už nás čeká baráž. A je úplně jedno, kdo do ní půjde z první ligy, protože tam hrají všechny čtyři týmy dobře," uzavřel Růžička.