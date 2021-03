Růžička: Byla to divná sezona, sám jsem si ji představoval jinak

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 23. března 2021 v Hradci Králové. Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička starší. Jeho tým prohrál a do semifinále nepostoupil.

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy - 4. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 23. března 2021 v Hradci Králové. Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička starší. Jeho tým prohrál a do semifinále nepostoupil. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Stejně jako před dvěma roky při poslední dokončené sezoně nevyhráli hokejisté Hradce Králové v sérii čtvrtfinále play off ani jediný zápas. Útok na vytoužený titul ambicióznímu klubu opět nevyšel. Nastavené cíle nedokázal tým splnit ani poté, co se stal před rokem hlavním vládcem střídačky Východočechů uznávaný kouč Vladimír Růžička. Sám sezonu vnímá jako neúspěšnou a netuší, zda dostane prostor k nápravě.

"Ta sezona byla celkově divná a hodně specifická, ale pro všechny týmy. Hrálo se třikrát v týdnu, nemohlo se trénovat... Když to vezmu z té sportovní stránky, po dvaapadesáti kolech základní části jsme byli šestí, ale představu jsme měli takovou, že jsme chtěli být do čtvrtého místa," řekl Růžička v on-line rozhovoru s novináři.

Před dvěma lety nestačilo mužstvo Mountfieldu na Brno, letos přehrál královéhradecké hokejisty v nejkratší možné době Liberec.

"V play off jsme chtěli být do semifinále. Liberec potvrdil svou kvalitu ve vyřazovacích bojích. Jde o hodně silný tým, nám se nepovedlo ani jednou vyhrát. V play off je to něco úplně jiného. Je to hodně o zkušených hráčích, kteří toho mají hodně odehráno. A myslím, že právě třeba na Liberci je tohle hodně vidět," uznal Růžička.

Úterní čtvrtý zápas prohráli jeho svěřenci 1:3 i přesto, že až do poloviny třetí třetiny vedli. A výkon týmu se zkušenému sedmapadesátiletému kouči poprvé za celou sérii zamlouval po celé utkání.

"Myslím, že takhle se to má hrát, tohle byl výkon, jaký bych si představoval v play off. Jak dnes, tak v tom prvním utkání do 30. minuty. Potřebujete ale udělat minimum chyb, aby vás soupeř nepotrestal. Určitě je špatně, jak jsme odehráli zápasy číslo dvě a tři," připomněl Růžička dvě porážky se shodným výsledkem 0:3.

Domnívá se, že vývoj série hodně ovlivnilo selhání týmu právě v prvním utkání, kdy měl Hradec Králové na své straně tříbrankový náskok, přesto prohrál pod Ještědem 3:4 v prodloužení. "Měli jsme to rozehrané velice dobře, ale nedotáhli jsme to do vítězného konce. Určitě jsem pak na hráčích viděl, že je to hrozně nahlodalo. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0:3 na zápasy," uvedl Růžička.

Ve snaze o zvrat se dokonce rozhodl nechat mimo sestavu kapitána Radka Smoleňáka, který sledoval poslední zápas jen z tribuny. V základní části byl přitom ostřílený útočník jasně nejproduktivnějším hráčem a s 20 góly také suverénně nejlepším kanonýrem Východočechů. I proto vyvolal Růžičkův tah otázky a spekulace.

"Chtěli jsme jen trochu přeházet lajny a něco změnit, nedostal se do sestavy, to je všechno. Nic jiného než výkonnostní důvody za tím nejsou, nic jiného v tom netřeba hledat," konstatoval Růžička.

Olympijský vítěz z Nagana, který z pozice trenéra dovedl reprezentaci v letech 2005 a 2010 až ke zlatu, nemá s klubem na příští sezonu smlouvu. Zatím proto neví, jaká bude jeho budoucnost. "Představa klubu je semifinále. A tam jsme se nedostali. Jak to bude dál, to se uvidí. Teď pro nás skončila sezona a jediné, co můžeme udělat, je pogratulovat Liberci k postupu. Sám jsem si to představoval jinak," dodal Růžička.