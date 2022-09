Ruud s Alcarazem se na tenisovém US Open utkají o titul i post světové jedničky

Španělský tenista Carlos Alcaraz se raduje z postupu do finále US Open, 9. září 2022.

New York - Nor Casper Ruud se Španělem Carlosem Alcarazem se utkají ve finále US Open o první grandslamový titul i post světové jedničky. Ruud porazil Karena Chačanova z Ruska 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 a zahraje si po Roland Garros druhé letošní finále grandslamu. Devatenáctiletý Alcaraz zdolal domácího Američana Francese Tiafoea 6:7, 6:3, 6:1, 6:7 a 6:3, o grandslamový titul zabojuje poprvé.

"Čeká nás pravděpodobně největší zápas v našich kariérách. Vždycky se snažíte využít příležitosti, které se vám naskytnou, a já jsem to (v semifinále) zvládl," řekl Ruud v rozhovoru na kurtu.

Třiadvacetiletý Ruud, jenž byl před turnajem sedmý v žebříčku, je prvním norským tenistou v historii, který si zahraje na betonových kurtech ve Flushing Meadows finále. V něm letos byl už na Roland Garros, kde marně čelil tamnímu králi Rafaelu Nadalovi.

Na US Open proti Chačanovovi, čtvrtfinálovému přemožiteli Nicka Kyrgiose, zaznamenal 52 vítězných míčů a udělal 34 nevynucených chyb. Šestadvacetiletému Rusovi nepomohlo 15 es.

Ruud přišel v prvním setu dvakrát o servis, ve zkrácené hře si ale vypracoval vedení 6:3. Třetí setbol využil po maratonské výměně, kdy míček přeletěl pětapadesátkrát přes síť. Psychicky posílený Nor uspěl i ve druhé sadě, kterou získal díky dvěma brejkům za 33 minut.

Ve třetím setu však přestal Chačanov chybovat a po využitém brejkbolu za stavu 6:5 si vynutil pokračování. Ruuda to ale nerozhodilo, ve čtvrté sadě prolomil dvakrát servis a po více než třech hodinách slavil postup. "Snažil jsem se nedat najevo, jak jsem unavený. Tenis je také psychologická hra a jakýkoliv malý detail vám pomůže vyhrát," uvedl Ruud.

Teprve devatenáctiletý Alcaraz, světová čtyřka, porazil Tiafoea za 4 hodiny a 19 minut. Úspěšně odehrál třetí pětisetový zápas za sebou a v pěti dnech. Pokud ve finále uspěje, bude nejmladší světovou jedničkou v historii. Překonal by rekord Australana Lleytona Hewitta, jenž se stal lídrem žebříčku ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech.

"Oba jsme byli v semifinále grandslamu a v takovou chvíli musíte bojovat do posledního míčku," řekl Alcaraz. "Nezáleží na tom, jestli hrajeme pět, nebo šest hodin, je potřeba tam nechat vše. Taky Frances se vydal ze všech sil. Postup je úžasný," prohlásil Alcaraz.

Talentovaný Španěl přišel v semifinále navzdory čtyřem odvráceným setbolům o první sadu v tie-breaku. V dalších dvou byl ale při podání stoprocentní a díky čtyřem brejkům vývoj otočil. Ve čtvrtém setu měl za stavu 5:4 mečbol, Tiafoe ho odvrátil a po zisku další zkrácené hry si vynutil rozuzlení. Třikrát však přišel o servis a Alcaraz využil třetí mečbol v setu a čtvrtý celkově.

Španěl zahrál 59 vítězných míčů. Tiafoe o osm méně, a přestože zaznamenal 15 es, doplatil na 52 nevynucených chyb. "Tohle fakt bolí. Carlos ale hrál příliš dobře. Je to ďábelský hráč a vyhraje hodně grandslamů. Jsem rád, že jsem s ním mohl potkat na tak velké scéně. Je mi to líto, ale určitě se vrátím a jednou to vyhraju,“ řekl Tiafoe.

Ram a Salisbury obhájili titul ve čtyřhře

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury obhájili na tenisovém US Open titul ve čtyřhře. Na newyorském grandslamu to dokázali jako teprve druhý pár v open éře. Nejvýše nasazení tenisté ve finále porazili nizozemsko-britskou dvojic Wesley Koohof, Neal Skupski 7:6, 7:5. Česká tenistka Lucie Havlíčková má po triumfu na Roland Garros na dosah juniorský titul i na US Open.

Ziskem dvou titulů po sobě navázali na betonových dvorcích ve Flushing Meadows na legendární duo Todd Woodbridge, Mark Woodforde. Australané US Open ovládli v letech 1995 a 1996.

"Je to dost šílené. Ani nemůžu uvěřit, že tu zase stojíme," řekl při slavnostním ceremoniálu na kurtu Salisbury, jenž si ziskem trofeje zajistil, že zůstane světovou deblovou jedničkou. V kombinaci čtyřhry a smíšené čtyřhry vyhrál na grandslamech už 17 zápasů v řadě. "Je úžasné, že jsme se stali součástí historie. Vyhrát dvakrát za sebou je skvělé," dodal.

Koolhof a Skupski, kteří byli nasazenými dvojkami, si odbyli na US Open společnou premiéru.

Sedmnáctiletá Havlíčková si zahraje o juniorský titul

Česká tenistka Lucie Havlíčková má po triumfu na Roland Garros na dosah juniorský titul i na US Open. Sedmnáctiletá hráčka, která je v New Yorku nasazena jako číslo dvě, dnes v semifinále porazila turnajovou sedmičku Dianu Šnajderovou z Ruska 6:4, 6:4.

Havlíčková tak pokračuje ve vydařené sezoně. Po premiérovém úspěchu na pařížském grandslamu, kde získala spolu se Sárou Bejlek juniorský titul i ve čtyřhře, si v červenci na turnaji v Praze připsala také první vítězství na okruhu WTA.

Se Šnajderovou si na betonových kurtech ve Flushing Meadows zajistily také postup do semifinále juniorské čtyřhry. V boji o nejlepší čtyřku zdolaly slovinsko-polský pár Ela Miličová, Malwina Rowiňská dvakrát 6:1. Nejvýše nasazená dvojice narazí v boji o finále na turnajové trojky Liv Hovdeovou z USA a Taylah Prestonovou z Austrálie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Ruud (5-Nor.) - Chačanov (27-Rus.) 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2, Alcaraz (3-Šp.) - Tiafoe (22-USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Koolhof, Skupski (2-Niz./Brit.) 7:6 (7:4), 7:5.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Townsendová, McNallyová (USA) - Sandersová, Dolehideová (12-Austr./USA) 1:6, 6:3, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - semifinále:

Havlíčková (2-ČR) - Šnajderová (7-Rus.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Miličová, Rowiňská (Slovin./Pol.) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - semiinále:

Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Hovdeová, Prestonová (3-USA/Austr.) 6:1, 7:6 (7:1).