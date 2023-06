Ruud postoupil na Roland Garros do osmifinále

Paříž - Čtvrtý hráč světového žebříčku Casper Ruud postoupil do osmifinále Roland Garros. Norský tenista, jenž vloni na pařížské antuce nestačil až ve finále na Španěla Rafaela Nadala, porazil Čang Č'-čena z Číny 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si v minulé sezoně zahrál o titul i na US Open, ztratil s čínským soupeřem úvodní set. "Je to poprvé, kdy obhajuji takový velký výsledek po loňském finále. Takže to mám trochu v hlavě a tlak je taky o něco větší," uvedl v rozhovoru na kurtu.

Postupně ale dostal zápas pod kontrolu a po dvou a půl hodinovém boji si připsal už 14. letošní vítězství na antuce. "Za začátku to bylo trochu frustrující. Nedařilo se mi trefovat údery, jak bych chtěl. Nedařilo se mi v jeho hře najít skulinu. Za stavu 5:4 ve druhém setu ale zahrál pár slabších úderů a já se dostal znovu k brejku. Nabral jsem sebevědomí a pak už jsem hrál lépe," ocenil Ruud soupeře, který se do třetího kola Roland Garros dostal jako první tenista z Číny v open éře.