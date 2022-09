Ruud je prvním semifinalistou US Open a živí šanci stát se světovou jedničkou

Norský tenista Casper Ruud se raduje z postupu do semifinále US Open, 6. září 2022. Vlevo jeho poražený soupeř, Matteo Berrettini z Itálie.

Norský tenista Casper Ruud se raduje z postupu do semifinále US Open, 6. září 2022. Vlevo jeho poražený soupeř, Matteo Berrettini z Itálie. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Casper Ruud se stal prvním norským tenistou v historii, který postoupil do semifinále US Open. Itala Mattea Berrettiniho porazil jasně 6:1, 6:4, 7:6. Třiadvacetiletý Ruud má nadále šanci stát se novou světovou jedničkou po Rusovi Daniilu Medveděvovi. Jeho dalším soupeřem bude Australan Nick Kyrgios, nebo Rus Karen Chačanov.

"Mít možnost stát se světovou jedničkou mi dodává ještě o trochu víc motivace. Pochopitelně bych toho rád dosáhl," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Ruud.

Finalista letošního Roland Garros, který plní na newyorském betonu roli nasazené pětky, přehrál o tři roky staršího Berrettiniho za více než dvě a půlhodiny. V utkání přišel jednou o servis, soupeře "brejkl" pětkrát. Berrettinimu nepomohlo ani 13 es.

Organizátoři US Open museli dnes kvůli dešti odložit řadu duelů. Mezi nimi bylo i čtvrtfinále ženské čtyřhry, v němž Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou vyzvou kanadsko-mexický pár Gabriela Dabrowská, Giuliana Olmosová. Utkání se uskuteční ve středu.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Ruud (5-Nor.) - Berrettini (13-It.) 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).