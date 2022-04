Ruttův gól korigoval vysokou prohru Tampy Bay, Voráček dvakrát asistoval

New York - Český hokejový obránce Jan Rutta se potřetí v sezoně NHL zapsal mezi střelce, ale Tampa Bay pondělní domácí zápas s Torontem prohrála vysoko 2:6. K výhře Maple Leafs pomohl David Kämpf asistencí u první branky utkání. Dokonce dva góly připravil Jakub Voráček, ani jeho příspěvek ale neodvrátil porážku Columbusu s Bostonem 2:3 v prodloužení.

Rutta protrhl střeleckou smůlu a dal první gól od konce listopadu. Člen první obranné dvojice Lightning na ose hřiště přebral přihrávku kapitána Stevena Stamkose a pod tlakem bránícího Johna Tavarese se dostal pouze k bekhendovému nahození. Puk se ale brankáři Jacku Campbellovi schoval za skupinku clonících hráčů a nenápadný pokus mu překvapivě proklouzl mezi betony.

Branka českého beka znamenala ve 26. minutě vyrovnání na 2:2, ale byla také posledním úspěchem, kterého se domácí dočkali. Strůjcem pátého vítězství Toronta za sebou byl Auston Matthews, jenž zaznamenal čtvrtý hattrick v sezoně a k tomu přidal jednu asistenci. Americký útočník potvrdil pozici nejlepšího střelce ročníku, po 64 zápasech má na kontě 54 branek.

Matthews zároveň vyrovnal klubový rekord Ricka Vaivea v počtu gólů za sezonu. "Je to neuvěřitelné, znamená to pro mě opravdu hodně. Jen to, že mě zmiňují ve stejné větě jako takovou legendu. Je to neskutečné, hráči, jako je on, reprezentují význam Maple Leafs," řekl nadšený Matthews.

Voráček se poprvé zapsal do statistik v páté minutě, kdy ve středním pásmu posunul puk na rozjetého Emila Bemströma, jenž střelou na bližší tyč otevřel skóre. V závěru druhé třetiny si zkušený český útočník počkal za brankou na ideální moment, našel volného Zacha Werenského a americký obránce tvrdou ranou srovnal na 2:2. "Ta nahrávka byla opravdu dokonalá. Přistála mi přímo na hokejce a mně stačilo pouze trefit branku. Jake (Voráček) opět potvrdil, že když dostane prostor, dokáže vymyslet perfektní přihrávku z jakékoliv pozice," pochválil elitní bek Columbusu Voráčka, který v sezoně zaznamenal už 46 asistencí.

Po bezbrankové třetí části šel zápas do prodloužení, které po minutě a třech sekundách rozhodl druhým gólem v zápase Jake DeBrusk. Columbus prohrál posedmé v řadě a nadále se mu vzdaluje možnost účasti ve vyřazovacích bojích. "Mrzí mě to i za kluky. Ve většině zápasů jsme více než důstojným soupeřem, ale nedokážeme ty duely zlomit na naši stranu," litoval trenér Brad Larsen.

Bostonu v závěru scházel David Pastrňák, který ve třetím dějství odstoupil kvůli nespecifikovanému zranění. Český kanonýr odehrál přes patnáct minut a podruhé za sebou vyšel bodově naprázdno.

Hokejisté Calgary s brankářem Danielem Vladařem na střídačce zdolali Los Angeles 3:2 a na třetím místě Západní konference se bodově dotáhli na druhou Minnesotu. Uspělo také čtvrté St. Louis, které porazilo Arizonu 5:1. Brankář Coyotes Karel Vejmelka pouze kryl záda Ivanu Prosvětovovi, který ani ve svém třetím zápase v ročníku nedosáhl na výhru. Český útočník Jan Jeník odehrál za Arizonu přes třináct a půl minuty.

Statistika pondělních zápasů NHL:

Columbus - Boston 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 5. Bemström (Voráček), 40. Werenski (Voráček) - 19. a 62. DeBrusk, 28. Craig Smith. Střely na branku: 22:37. Diváci: 15.396. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Boston), 2. Voráček (Columbus), 3. McAvoy (Boston).

St. Louis - Arizona 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Branky: 24. a 54. Tarasenko, 23. Barbašev, 27. B. Schenn, 35. Bučněvič - 44. N. Schmaltz. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17.163. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Bučněvič, 3. Thomas (všichni St. Louis).

Tampa Bay - Toronto 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Branky: 7. Kučerov, 26. Rutta - 22., 30. a 48. Matthews, 2. Engvall (Kämpf), 33. Kerfoot, 52. Marner. Střely na branku: 34:39. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner, 3. Campbell (všichni Toronto).

Los Angeles - Calgary 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Branky. 14. a 20. Kempe - 1. a 35. J. Gaudreau, 34. E. Lindholm. Střely na branku: 30:33. Diváci: 13.464. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Kempe (Los Angeles), 3. E. Lindholm (Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Florida 69 48 6 15 287:204 102 2. Toronto 69 45 5 19 264:209 95 3. Boston 69 44 5 20 220:185 93 4. Tampa Bay 69 43 7 19 230:198 93 5. Detroit 69 26 9 34 197:268 61 6. Buffalo 70 25 11 34 193:248 61 7. Ottawa 68 25 6 37 181:221 56 8. Montreal 69 19 11 39 178:262 49

Metropolitní divize:

1. Carolina 69 45 8 16 230:164 98 2. NY Rangers 70 44 6 20 214:185 94 3. Pittsburgh 70 41 10 19 233:188 92 4. Washington 69 37 10 22 226:202 84 5. NY Islanders 68 32 9 27 190:186 73 6. Columbus 70 32 6 32 225:263 70 7. Philadelphia 69 22 11 36 179:246 55 8. New Jersey 69 24 6 39 213:258 54

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 69 49 6 14 262:189 104 2. Minnesota 68 43 5 20 252:209 91 3. St. Louis 69 39 10 20 250:202 88 4. Nashville 68 39 4 25 224:199 82 5. Dallas 68 39 3 26 201:204 81 6. Winnipeg 70 33 10 27 217:219 76 7. Chicago 70 24 11 35 188:247 59 8. Arizona 70 22 5 43 177:254 49

Pacifická divize:

1. Calgary 69 41 9 19 241:173 91 2. Los Angeles 72 38 10 24 207:205 86 3. Edmonton 70 40 5 25 249:225 85 4. Vegas 71 39 4 28 227:210 82 5. Vancouver 70 32 10 28 198:202 74 6. Anaheim 71 28 12 31 199:230 68 7. San Jose 68 29 8 31 181:218 66 8. Seattle 69 22 6 41 182:242 50

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 69 105 (40+65) 2. Draisaitl (Edmonton) 70 101 (50+51) 3. Huberdeau (Florida) 69 97 (24+73) 4. J. Gaudreau (Calgary) 69 95 (34+61) 5. Matthews (Toronto) 64 92 (54+38) 6. Kaprizov (Minnesota) 67 85 (39+46) 7. M. Tkachuk (Calgary) 69 85 (32+53) 8. Marner (Toronto) 60 84 (29+55) 9. Kadri (Colorado) 65 83 (26+57) 10. Connor (Winnipeg) 67 82 (41+41) 22. Pastrňák (Boston) 69 71 (38+33) 58. Hertl (San Jose) 68 57 (26+31) 83. Voráček (Columbus) 67 51 (5+46) 164. Palát (Tampa Bay) 64 37 (15+22) 177. Nečas (Carolina) 65 35 (13+22) 184. Hronek (Detroit) 65 35 (5+30)

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 54 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 50, 3. Kreider (NY Rangers) 46, 4. Ovečkin (Washington) 42, 5. Connor (Winnipeg) 41, 6. McDavid (Edmonton) 40, 7. Kaprizov (Minnesota), DeBrincat (Chicago) oba 39, 9. Pastrňák (Boston), F. Forsberg (Nashville) oba 38, ...43. Hertl (San Jose) 26.