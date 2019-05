Brno - Hokejový obránce Jan Rutta bude jedním z hráčů suverénně nejlepšího týmu základní části NHL Tampy Bay, který si bude chtít po překvapivém vyřazení v 1. kole play off spravit chuť v reprezentaci. Osmadvacetiletý odchovanec Písku se na turnaji Carlson Hockey Games v Brně do českého týmu vrátil po dvou letech od svého debutu na velké mezinárodní na světovém šampionátu v Paříži.

Reprezentaci posílil s útočníkem Ondřejem Palátem. "Jsem tady moc rád a těším se na to. Nějaký den po tom, co jsme vypadli, jsme se o tom s Ondrou bavili, že bychom chtěli přijet pomoct," řekl Rutta novinářům.

Už při generálce na mistrovství světa na Slovensku se v Brně potká s ruskými spoluhráči z Tampy - brankářem Andrejem Vasilevským, obráncem Michailem Sergačovem a útočníkem Nikitou Kučerovem, letošním vítězem Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL.

Na šampionátu pak budou i kanadští útočníci Mathieu Joseph a Anthony Cirelli či slovenský bek Erik Černák. "Pár dní po sezoně jsme se sešli jako tým a samozřejmě jsme se o tom zmínili. Určitě se na kluky těším," podotkl Rutta.

Hráčem Tampy se stal až v lednu, kdy byl vyměněn z Chicaga, s kterým loni v březnu podepsal roční jednocestnou smlouvu na 2,25 milionu dolarů. V polovině prosince jej ale Blackhawks poslali na farmu a další měsíc přišla výměna. "Určitě jsem s tím do té sezony nešel, ale jak se vyvíjela, dalo se to asi čekat. Tým nehrál, jak si vedení přestavovalo, a já taky ne. Takhle to občas chodí," komentoval vývoj v Chicagu, za které odehrál ve dvou sezonách 80 zápasů a připsal si osm branek a 18 asistencí.

Po měsíci v AHL v Rockfordu šel do Tampy Bay. "Výměna mi určitě prospěla. Jsem moc rád, že mi Tampa dala příležitost. Myslím, že můj výkon se po té výměně zvednul," pochvaloval si Rutta.

O šanci v týmu Lightning musel bojovat v Syracuse Crunch a dočkal se 9. března při zraněních Dana Girardiho a Antona Stralmana v duelu proti Detroitu. V sestavě pak už zůstal. "Byla to šance, já jsem za ni samozřejmě rád a tak nějak se to povedlo," prohlásil Rutta.

Ve 14 duelech základní části si připsal dvě asistence a stejnou bilanci měl ve čtyřech utkáních play off. "Byl jsem rád, že jsem byl součástí tak úspěšného týmu. Základní část byla fakt super. Samozřejmě to v play off nedopadlo dobře, ale byl jsem rád, že mi dali příležitost," uvedl.

Lightning ovládli soutěž o 21 bodů před Calgary a Bostonem, ale pak se stali prvním vítězem Prezidentské trofeje, který vypadl v úvodním kole Stanley Cupu. Navíc bleskově ve čtyřech zápasech s Columbusem.

"Vypadli jsme opravdu rychle. Sezona se projela ve velkém stylu a o to víc mrzí, jak to v play off dopadlo," litoval Rutta. Těžko se mu hledala příčina. "V organizaci se to určitě detailně rozebere a teď už je to tak nějak jedno. Prostě jsme vypadli."

V červenci se může stát nechráněným volným hráčem, do té doby může jednat o prodloužení kontraktu s Lightning. "Já bych samozřejmě rád zůstal v Tampě. Uvidíme, jak to dopadne. Může to být za pár dní a může to trvat déle," uvedl.

Působení na Floridě si užil. "Není to vůbec špatné chodit v pantoflích na zimák. Když je zrovna den bez zápasu, tak je fajn užít si to teplejší počasí," podotkl Rutta.

Byl rád, že měl v týmu Ondřeje Paláta. Přítomnost krajana mu pomohla především na začátku. "Znal jsem se s Ondrou trošku z mládežnických reprezentací, takže bylo fajn v šatně, kde nikoho neznáte, znát aspoň jednoho člověka," prohlásil.

Na dálku fandil v boji o záchranu v nejvyšší soutěži Chomutovu. Piráti skončili v extralize předposlední a v baráži neuspěli. "Trošku jsem to sledoval. Co se dá dělat," komentoval Rutta sestup klubu, do kterého přišel v juniorech z Plzně a odkud se předloni vydal do zámoří.