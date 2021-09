Rutta ukázal Stanley Cup fanouškům v Praze i v rodném Písku

Praha - Obránce Jan Rutta naplno využil času, který měl vyhrazený se Stanley Cupem. Nejcennější hokejovou trofej, kterou letos s Tampou Bay po úspěšné obhajobě získal, ukázal již během dne fanouškům v rodném Písku, večer pak nabídl možnost vyfotit se s pohárem lidem v Praze v prostředí restaurace Rosmarina.

Dopoledne v Písku čekala na jednatřicetiletého hokejistu už před začátkem akce fronta lidí. Za hodinu se pak podepsal nebo vyfotil s přibližně dvěma stovkami příznivců. Z velké části se jednalo o školáky, kteří akci navštívili. Spousta příznivců pak využila příležitost pozdravit Ruttu i v Praze.

"Všechno se daří zvládnout podle plánu, je to dobrý. Včera jsem byl na Čeladný na oslavě Ondry Paláta, dnes jsem vstával v 6:30 a je to hodně náročné, ale jsem moc rád, že se to zatím všechno povedlo," řekl Rutta v rozhovoru s novináři. "Jsem moc rád, že to mohli vidět lidi v Písku, kde bylo docela dost lidí, i tady v Praze. A také jsem rád, že si to mohla se mnou užít rodina i moji blízcí. Vyšlo to super, a to včetně počasí, ale to bylo objednané," smál se Rutta.

V dresu Lightning má za sebou od příchodu z Chicaga během ročníku 2018/19 dvě celé sezony. Obě skončily velkým triumfem. Už to vstřebala naplno hlava? "Ani nevím. Já nad tím ani moc nepřemýšlel, já si to hlavně užívám, protože je super, že se to podařilo. A tenhle rok si to můžu i užít tímhle způsobem, takže jedině o to lépe," připomněl Rutta boj s pandemií koronaviru, která loni podobným oslavám zabránila.

"Jsem strašně hrdý a pyšný, že jsem mohl přivézt Stanley Cup domů do Čech. Přivézt něco takového do města, kde jsem se narodil, je super. Mohl jsem pohár ukázat všem svým kamarádům, s nimiž jsem vyrůstal, což pro mě bylo úplně nejvíc z celého dne. Strašnou radost mám i za tátu, snad si to také pořádně užívá," řekl Rutta.

Do Písku se Stanleyův pohár vrátil po 17 letech. Tehdy ho do jihočeského města přivezl Stanislav Neckář. Ruttovi bylo tehdy čtrnáct. "Byl jsem ještě dítě, ale samozřejmě to vnímáš. Nevím ale, že bych si tehdy říkal něco v tom smyslu, že to musím za pět let dovézt já, takové úvahy jsem neměl. Ale jestli jsem díky tomu třeba přesvědčil pár dětí, co byly na vážkách, zda pokračovat s hokejem, nebo ne, aby u něj zůstaly, tak je to super," řekl Rutta.

Co všechno se bude z poháru pít a jíst během večerní oslavy, neprozradil. "Včerejšek byl Ondry Paláta a já mu do toho nechtěl nijak zasahovat. Já tam víceméně jel, abych ten pohár převezl sem na ten dnešek. Ten den byl jeho. Viděl jsem, že v poháru bylo šampaňské, Ondra si ten den pěkně užil a já měl za něj velkou radost. A co do něj dám já? Nevím, ale asi hlavně, co se do něj vejde. Už v něm byl gulášek, tak uvidíme, jaké budou možnosti tady," plánoval Rutta.

Do Modřan se přijely podívat i některé další hokejové osobnosti. S mnoha fanoušky se fotil útočník Jakub Voráček, zavítali ale i hokejoví velikáni nedávné minulosti David Výborný nebo Jaroslav Hlinka. "Já jsem nějaké kluky zval, někteří ale samozřejmě nechtěli, protože to vyhrají v dalších letech," pousmál se Rutta. "Jsem každopádně rád za ty, co dorazili," dodal.

V nadcházející sezoně bude hrát při posledním roce kontraktu i o svou budoucnost, ale hlavu si tím nijak nezatěžuje. "Každý hráč v Americe musí každý den prokazovat svou cenu. Takhle se na to koukám celé ty čtyři roky a nic se na tom nemění ani teď. Jdeme do sezony s tím, že jsme obhajující šampioni, a myslím, že máme silný tým na to, abychom se o to znovu poprali," je přesvědčený Rutta. "Ta vidina je strašně krásná, ale obsahuje to hrozně moc práce. Myslím si však, že se o to vážně můžeme poprat. Začátek sezony nám napoví a uvidíme, co bude dál," doplnil Rutta.

Sezona je navíc olympijská a podle všeho se bude patrně týkat i hráčů NHL, z čehož měl český bek velkou radost. "Za mě je olympiáda úplně super. Minule nám - hráčům ze zámoří - tu olympiádu vzali, takže kdyby to tentokrát vyšlo, byl bych strašně rád. A kdyby přišla pozvánka, byl bych z toho samozřejmě nadšený. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Rutta.

Pokud se hráči ze zámoří pod pět kruhů opravdu vrátí a i Rutta bude mít místo v týmu, mohlo by dojít na zajímavý souboj, neboť v dresu Ruska lze očekávat vyhrazená místa pro jeho klubové spoluhráče Andreje Vasilevského a Nikitu Kučerova. "Určitě by to bylo zajímavé. Poslední zápas, co jsme proti nim hráli, byl ten zápas o bronz (v Bratislavě). A tam byl Vasi v brance neuvěřitelný. Stejně jako všechny ty sezony, co je v Tampě," uvedl Rutta.