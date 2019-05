Rutta trefil výhru do prázdné branky a věřil, že odvrátil Košice

Utkání skupiny B mistrovství světa v hokeji: Česká republika - Švýcarsko, 21. května 2019 v Bratislavě. Čeští hokejisté se radují z vítězného gólu, který vstřelil obránce Jan Rutta (druhý zleva) do prázdné brány při power play švýcarského týmu. Vlevo je Jakub Voráček, třetí zleva Michal Moravčík a vpravo Dominik Simon.

Utkání skupiny B mistrovství světa v hokeji: Česká republika - Švýcarsko, 21. května 2019 v Bratislavě. Čeští hokejisté se radují z vítězného gólu, který vstřelil obránce Jan Rutta (druhý zleva) do prázdné brány při power play švýcarského týmu. Vlevo je Jakub Voráček, třetí zleva Michal Moravčík a vpravo Dominik Simon. ČTK/Šimánek Vít

Bratislava - Gólem při power play do prázdné branky v čase 58:33 rozhodl Jan Rutta o vítězství českých hokejistů nad Švýcarskem 5:4 v závěrečném utkání základní skupiny B na mistrovství světa v Bratislavě. Osmadvacetiletý obránce Tampy Bay měl z trefy velkou radost a věřil, že se díky tříbodovému zisku nebude tým stěhovat na čtvrtfinále do Košic.

"Švýcaři nám to trošku usnadnili, ale je strašně super, že jsme dneska vyhráli za tři body a víme, že se nebudeme stěhovat," řekl novinářům Rutta. Tým kouče Miloše Říhy by poslala na čtvrtfinále do Košice jen večerní výhra Švédska na Ruskem tříbrankovým rozdílem v poměru 5:2, 6:3 a výše.

Varianta, že mohou Švýcaři za nerozhodného stavu přistoupit k power play, pro něj byla překvapením. "Abych se přiznal, tak jsem to nevěděl," prohlásil Rutta. Švýcaři sáhli ke hře bez brankáře poprvé 165 sekund před koncem. "Byl jsem na střídačce, takže jsem viděl, že odvolali gólmana. Když jsem šel na led, tak už jsem si to tak nějak hlídal."

Od pravého mantinelu od půlky hřiště trefil prázdnou branku. Hned si byl jistý, že se mu podařilo vyslat puk přesně. "Jak jsem vystřelil, tak jsem to tak nějak viděl, že by to tam mělo padnout," usmál se Rutta.

Češi otočili v průběhu utkání stav z 0:1 na 3:1, potom vedli i 4:2. "Vstup do zápasu měli Švýcaři lepší, ale myslím, že pak jsme většinu zápasu hráli líp my. Třetí třetinu jsem hráli možná trošku moc pasivně, ale dopadlo to dobře," oddechl si Rutta.

Bývalý hráč Chomutova a Chicaga je na druhém mistrovství světa v kariéře a doufá, že cesta českého týmu bude úspěšnější než před dvěma roky v Paříži, kde vypadl ve čtvrtfinále s Ruskem.

"Asi hrajeme líp, skupinou jsme prošli trošku hladčeji a projev byl asi trošku lepší. Teď bude všechno záležet na tom, abychom se dali dohromady co nejlíp a odehráli náš nejlepší zápas ve čtvrtek," vyhlíží Rutta boj o semifinále.