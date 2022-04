Rutta při porážce Tampy ve Washingtonu asistoval, Ovečkin překonal další milník

New York - Hokejový obránce Jan Rutta bodoval v NHL ve druhém utkání za sebou, ale asistencí nezabránil porážce Tampy Bay 3:4 ve Washingtonu. V dresu vítězů zazářil bek John Carlson, který byl u všech gólů domácích a připsal si dvě branky i dvě asistence. Jeho spoluhráč Alexandr Ovečkin překonal 773. gólem jako 21. hráč v historii soutěže hranici 1400 bodů.

Washington vedl už v 8. minutě trefami obránců Martina Fehérváryho a Carlsona. Brzy snížil Nikita Kučerov, který o chvíli později připravil gól Ondřeji Palátovi, ale rozhodčí branku neuznali kvůli přihrávce rukou. Český útočník čeká na střelecký zápis od 12. ledna, kdy se zranil. Po návratu zaznamenal v 26 utkáních jen sedm přihrávek.

Domácí odskočili střelou Ovečkina a za 81 sekund dal z mezikruží kontaktní gól Nick Paul po akci Rutty, který posunul ve středním pásmu puk na útočnou modrou čáru Stevenu Stamkosovi. Český bek, jenž minule skóroval proti Torontu, si vylepšil bilanci v sezoně na 3+13.

Carlson zvýšil ve 37. minutě v přesilové hře a v utkání skóroval celkem třikrát, jenže jeden gól mu byl v závěru úvodní třetiny za stavu 3:2 po trenérské výzvě kvůli ofsajdu odvolán.

"Bylo by to úžasné, hattrick jsem ještě nedal," řekl Carlson, který zažil čtyřbodový večer potřetí v kariéře. "Poslední dobou jsme často prohrávali a museli jsme dotahovat náskok soupeře. Proto jsme si zdůrazňovali, že chceme dobře začít. To se povedlo a šly nám i přesilovky," konstatoval spokojeně.

Tampa Bay zdramatizovala zápas trefou Rosse Coltona při hře bez gólmana. Vyrovnat ještě mohl Palát, ale nepřekonal Ilju Samsonova, který dostal v brance přednost před Vítkem Vaněčkem. Český brankář si prochází horším obdobím - z posledních pěti startů si připsal čtyři porážky a inkasoval celkem 19 gólů.

Detroit zvítězil ve Winnipegu 3:1 i díky dvěma brankám Sama Gagnera, který otevřel v 19. minutě v oslabení skóre a při hře domácích bez gólmana zpečetil výhru. Jedinou branku Jets vstřelil Mark Scheifele a v polovině utkání se ještě prosadil i Blake Wheeler, ale rozhodčí jeho trefu vzali po trenérské výzvě zpět kvůli ofsajdu. Za stavu 1:1 trefil Jakub Vrána ve druhé třetině tyč. Zápas rozhodla až branka Michaela Rasmussena z 50. minuty..

Winnipeg promarnil šanci snížit v Západní konferenci ztrátu na poslední postupové místo do play off. Jeho manko na osmý Dallas zůstalo na sedmi bodech.

"Nemůžeme si dovolit prohrávat a tento zápas jsme neměli prohrát. Vzhledem k naší situaci a tomu, že hráli druhé utkání ve druhém dni, je frustrující, jak to dopadlo," řekl obránce Winnipegu Josh Morrissey. "Nezasloužili jsme si po první třetině prohrávat. Promarnili jsme ale šance, nechali je nadechnout se a oni se chytli," doplnil kouč Dave Lowry.

Situaci si komplikuje i tým Vegas, který podlehl doma Vancouveru 1:5 a na Dallas ztrácí bod. Golden Knights vedli, ale v 17. minutě inkasovali dvakrát během 17 sekund. Na obratu se podílel Elias Pettersson čtyřmi body (2+2). "Byli jsme ve všem hrozní," lamentoval kouč Peter DeBoer. Vegas, který se k NHL připojil v roce 2017, prohrál s Vancouverem poprvé v klubové historii.

Daniel Vladař kryl záda Jacobu Markströmovi, který chytil v Anaheimu 26 střel a byl vyhlášen první hvězdou při výhře Calgary 4:2. Třemi pokusy jej zaměstnal Dominik Simon, který po výměně z Pittsburghu ještě v novém působišti neskóroval.

Výsledky NHL

Washington - Tampa Bay 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Branky: 8. a 37. Carlson, 6. Fehérváry, 16. Ovečkin - 9. Kučerov, 17. Paul (Rutta), 58. Colton. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Colton (Tampa Bay).

Winnipeg - Detroit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 27. Scheifele - 19. a 60. Gagner, 50. Rasmussen. Střely na branku: 33:35. Diváci: 13.484. Hvězdy zápasu: 1. Greiss (Detroit), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Rasmussen (Detroit).

St. Louis - Seattle 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 9. Thomas, 28. Faulk, 43. Kyrou, 59. R. O´Reilly - 30. Eberle. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Faulk, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Vegas - Vancouver 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 13. Eichel - 37. a 42. E. Pettersson, 17. Horvat, 17. Richardson, 32. Pearson. Střely na branku: 34:31. Diváci: 18.113. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. J.T. Miller (oba Vancouver), 3. Eichel (Vegas).

Anaheim - Calgary 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 39. Zegras, 52. Henrique - 13. E. Lindholm, 31. Toffoli, 51. Michael Stone, 60. M. Tkachuk. Střely na branku: 28:28. Diváci: 13.417. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Calgary), 2. Henrique (Anaheim), 3. Michael Stone (Calgary).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 70 49 6 15 294:210 104 2. Toronto 70 45 6 19 270:216 96 3. Boston 70 44 5 21 223:190 93 4. Tampa Bay 70 43 7 20 233:202 93 5. Detroit 71 28 9 34 205:272 65 6. Buffalo 71 26 11 34 197:250 63 7. Ottawa 69 26 6 37 187:224 58 8. Montreal 70 19 11 40 181:268 49

Metropolitní divize:

1. Carolina 70 45 8 17 232:168 98 2. NY Rangers 71 45 6 20 217:186 96 3. Pittsburgh 71 41 10 20 237:194 92 4. Washington 70 38 10 22 230:205 86 5. NY Islanders 69 32 9 28 192:189 73 6. Columbus 71 33 6 32 229:265 72 7. Philadelphia 70 22 11 37 181:250 55 8. New Jersey 70 24 6 40 214:261 54

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 70 50 6 14 268:193 106 2. Minnesota 69 43 5 21 254:215 91 3. St. Louis 70 40 10 20 254:203 90 4. Nashville 69 40 4 25 230:201 84 5. Dallas 69 40 3 26 204:206 83 6. Winnipeg 71 33 10 28 218:222 76 7. Chicago 70 24 11 35 188:247 59 8. Arizona 70 22 5 43 177:254 49

Pacifická divize:

1. Calgary 70 42 9 19 245:175 93 2. Edmonton 71 41 5 25 251:226 87 3. Los Angeles 72 38 10 24 207:205 86 4. Vegas 72 39 4 29 228:215 82 5. Vancouver 71 33 10 28 203:203 76 6. Anaheim 72 28 12 32 201:234 68 7. San Jose 69 29 9 31 182:220 67 8. Seattle 70 22 6 42 183:246 50

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 70 106 (41+65) 2. Huberdeau (Florida) 70 102 (26+76) 3. Draisaitl (Edmonton) 70 101 (50+51) 4. J. Gaudreau (Calgary) 70 97 (34+63) 5. Matthews (Toronto) 65 95 (54+41) 6. Marner (Toronto) 61 88 (31+57) 7. Kaprizov (Minnesota) 68 87 (40+47) 8. M. Tkachuk (Calgary) 70 86 (33+53) 9. Rantanen (Colorado) 67 84 (35+49) 10. J.T. Miller (Vancouver) 69 84 (29+55) 11. Panarin (NY Rangers) 66 84 (19+65) 12. Josi (Nashville) 67 84 (19+65) 13. Kadri (Colorado) 65 83 (26+57) 14. Connor (Winnipeg) 68 82 (41+41) 15. Ovečkin (Washington) 68 81 (43+38) 16. P. Kane (Chicago) 66 80 (22+58) 17. Stamkos (Tampa Bay) 69 79 (32+47) 18. Barkov (Florida) 57 76 (34+42) 19. Makar (Colorado) 66 75 (24+51) 20. MacKinnon (Colorado) 54 74 (24+50) 23. Pastrňák (Boston) 69 71 (38+33) 58. Hertl (San Jose) 69 58 (27+31) 91. Voráček (Columbus) 68 51 (5+46) 167. Palát (Tampa Bay) 65 37 (15+22) 177. Hronek (Detroit) 67 36 (5+31) 182. Nečas (Carolina) 66 35 (13+22)

Další čeští hokejisté:

Zacha (New Jersey) 58 28 (13+15) O. Kaše (Toronto) 50 27 (14+13) D. Kubalík (Chicago) 69 26 (12+14) Kämpf (Toronto) 70 23 (9+14) Zadina (Detroit) 68 21 (9+12) Chytil (NY Rangers) 59 19 (7+12) Faksa (Dallas) 64 16 (5+11) Nosek (Boston) 64 16 (3+13) Rutta (Tampa Bay) 66 16 (3+13) Gudas (Florida) 68 15 (3+12) J. Vrána (Detroit) 15 12 (8+4) Simon (Anaheim) 62 10 (3+7) R. Zohorna (Pittsburgh) 17 6 (2+4) J. Zbořil (Boston) 10 3 (0+3) Frk (Los Angeles) 6 2 (2+0) Jeník (Arizona) 8 2 (2+0) K. Reichel (Winnipeg) 13 2 (1+1) Kempný (Washington) 15 2 (1+1) Šustr (Anaheim) 28 2 (1+1) Šimek (San Jose) 34 2 (1+1) Jaškin (Arizona) 12 1 (0+1) Hájek (NY Rangers) 16 1 (0+1) Vladař (Calgary) 16 1 (0+1) Kořenář (Arizona) 2 0 (0+0) Dostál (Anaheim) 4 0 (0+0) Raška (San Jose) 5 0 (0+0) Galvas (Chicago) 6 0 (0+0) M. Kaut (Colorado) 6 0 (0+0) Rittich (Nashville) 11 0 (0+0) Francouz (Colorado) 17 0 (0+0) Mrázek (Toronto) 20 0 (0+0) Vaněček (Washington) 36 0 (0+0) Vejmelka (Arizona) 43 0 (0+0)

Brankáři:

Vítek Vaněček (Washington) odchytal v 36 zápasech 1984:24 minut, inkasoval 86 branek, má průměr 2,60 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 43 zápasech 2346:19 minut, inkasoval 133 branek, má průměr 3,40 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,5 procenta a jednou udržel čisté konto.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 17 zápasech 960:14 minut, inkasoval 40 branek, má průměr 2,50 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Josef Kořenář (Arizona) odchytal ve dvou zápasech 70:18 minut, inkasoval tři branky, má průměr 2,56 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,4 procenta.

Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal ve čtyřech zápasech 201:27 minut, inkasoval 10 branek, má průměr 2,98 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,7 procenta.

Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 16 zápasech 888 minut, inkasoval 42 branek, má průměr 2,84 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

David Rittich (Nashville) odchytal v 11 zápasech 573:57 minut, inkasoval 31 branek, má průměr 3,24 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89 procent.

Petr Mrázek (Toronto) odchytal v 20 zápasech 1042:07 minut, inkasoval 58 branek, má průměr 3,34 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,8 procenta.

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 54 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 50, 3. Kreider (NY Rangers) 47, 4. Ovečkin (Washington) 43, 5. Connor (Winnipeg), McDavid (Edmonton) oba 41, 7. Kaprizov (Minnesota) 40, 8. DeBrincat (Chicago) 39, 9. Pastrňák (Boston), F. Forsberg (Nashville) oba 38, ...39. Hertl (San Jose) 27.