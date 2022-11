Rutta nedohrál po ataku Ovečkina, Nečas podruhé za sebou nebodoval

New York - Ruský útočník Alexandr Ovečkin poslal v NHL tvrdým zákrokem Jana Ruttu k ledu a český obránce po srážce odstoupil z utkání. I bez něj hokejisté Pittsburghu zvítězili ve Washingtonu 4:1. Martin Nečas, který je na dvanáctém místě produktivity soutěže, vyšel podruhé za sebou naprázdno a s Carolinou podlehl na Floridě 0:3.

Rutta projížděl ve 33. minutě za brankou Pittsburghu s pukem na hokejce a chtěl jej pod tlakem napadajícího Matta Irwina rozehrát, když se přiřítil Ovečkin a narazil jej na hrazení. Rozhodčí elitního kanonýra nepotrestali, naopak vyloučili českého beka, který o pár sekund později Ovečkina krosčekoval. Pittsburgh v následném oslabení zvýšil trefou Brocka McGinna na 2:0.

Rutta poté odstoupil pro potíže v horní části těla a Pittsburgh dohrával zápas od konce druhé třetiny na čtyři klasické obránce, protože se mu zranil i Pierre-Olivier Joseph. A to ještě pokračoval i přes bolesti další bek Jeff Petry a vynechal jen jedno střídání, během kterého zamířil do šatny a nahradil jej útočník Jeff Carter.

"Každý chápal situaci. Věděli jsme, že potřebujeme hrát kratší střídání. Také útočníci nám hodně pomáhali a odvedli skvělou práci, když dostávali puky hluboko do pásma a mohli jsme se tak točit v optimálních intervalech," uvedl obránce Pittsburghu Marcus Pettersson. "Neměli to jednoduché, ale všichni čtyři si vedli výborně. Hráli jednoduše, přesně to bylo potřeba," ocenil kouč Mike Sullivan.

Oslabení Penguins se semkli a základ úspěchu položili mezi 28. a 36. minutou, kdy vstřelili první tři góly zápasu. "Chtěli jsme dostávat puk od obránců, jak nejrychleji to šlo," přiblížil taktiku McGinn. Kromě něj skórovali ve druhé třetině ještě Jason Zucker a Petry. Domácí snížili v čase 52:22 trefou Marcuse Johanssona, ale při hře bez gólmana inkasovali z hole Jakea Guentzela. Pittsburgh tak zastavil sérii sedmi porážek, nejdelší od roku 2006.

Florida se ujala vedení v čase 9:21 dorážkou Nicka Cousinse a zbylé dva góly vstřelila v závěrečných deseti minutách. V přesilové hře zvýšil Aleksander Barkov a výhru zpečetil Sam Bennett při power play Caroliny. Hlavní postavou zápasu byl Spencer Knight, který zneškodnil 40 střel včetně šesti pokusů Nečase. Z výhry se radoval i Radko Gudas, jenž v utkání zblokoval nejvíce střel ze všech (4) a připsal si i tři srážky.

Jedním gólem pomohl kanadský obránce Arber Xhekaj k výhře Montrealu 5:2 nad Vancouverem. Rodák z Hamiltonu, jehož matka pochází z České republiky a který má i český pas, zvýšil v deváté minutě na 2:0. Canadiens těžili v zápase z povedeného vstupu, v čase 12:23 vedli o tři góly a po dvou třetinách 4:0. Kirby Dach dal dvě branky vítězů, v jejichž sestavě scházel na dva zápasy suspendovaný Juraj Slafkovský.

Pavol Regenda vstřelil premiérový gól v NHL. Slovenský útočník měl původně po minulé sezoně namířeno do Mladé Boleslavi, ale dostal šanci zabojovat o NHL a v šestém startu v soutěži se poprvé prosadil. Bronzový medailista z letošních olympijských her poslal Anaheim ve 34. minutě do vedení, ale Minnesota zápas otočila a vyhrála 4:1. Na obratu se podílel dvěma trefami Kirill Kaprizov.

Ještě před Regendou skóroval i jeho spoluhráč Trevor Zegras, který potřetí v NHL uspěl se zakončením lakrosovým způsobem. Rozhodčí gól ale neuznali po trenérské výzvě, která odhalila, že brance předcházel ofsajd. V zápase se hodně jiskřilo a sudí rozdali celkem 110 trestných minut.

NHL: Florida - Carolina 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Branky: 10. Cousins, 51. Barkov, 60. Bennett. Střely na branku: 36:40. Diváci: 13.225. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Barkov, 3. Cousins (všichni Florida). Montreal - Vancouver 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Branky: 13. a 56. Dach, 1. Suzuki, 9. Xhekaj, 34. Hoffman - 45. L. Schenn, 49. Höglander. Střely na branku: 29:33. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Dach, 2. Gallagher, 3. Hoffman (všichni Montreal). Washington - Pittsburgh 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Branky: 53. Johansson - 28. Zucker, 33. McGinn, 36. Petry, 59. Guentzel. Střely na branku: 25:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. McGinn, 2. DeSmith (oba Pittsburgh), 3. Johansson (Washington). Anaheim - Minnesota 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Branky: 34. Regenda - 37. a 44. Kaprizov, 42. Dumba, 52. Cramarossa. Střely na branku: 32:39. Diváci: 14.803. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Regenda (Anaheim), 3. Gustavsson (Minnesota). Tabulka: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 13 11 0 2 54:31 22 2. Detroit 13 7 3 3 39:38 17 3. Florida 14 8 1 5 46:42 17 4. Toronto 14 7 3 4 40:38 17 5. Tampa Bay 13 7 1 5 42:41 15 6. Montreal 14 7 1 6 42:44 15 7. Buffalo 13 7 0 6 50:42 14 8. Ottawa 12 4 0 8 42:44 8 Metropolitní divize: 1. New Jersey 13 10 0 3 47:33 20 2. NY Islanders 14 9 0 5 49:36 18 3. Carolina 13 8 1 4 39:37 17 4. Philadelphia 12 7 2 3 33:29 16 5. NY Rangers 14 6 3 5 39:43 15 6. Washington 15 6 2 7 41:46 14 7. Pittsburgh 13 5 2 6 46:45 12 8. Columbus 12 3 0 9 30:55 6 Západní konference: Centrální divize: 1. Winnipeg 12 8 1 3 38:28 17 2. Dallas 13 8 1 4 47:32 17 3. Colorado 11 6 1 4 40:31 13 4. Minnesota 13 6 1 6 39:42 13 5. Chicago 12 5 2 5 34:39 12 6. Arizona 12 5 1 6 35:46 11 7. Nashville 13 5 1 7 35:45 11 8. St. Louis 11 3 0 8 23:43 6 Pacifická divize: 1. Vegas 14 12 0 2 50:30 24 2. Seattle 14 8 2 4 50:41 18 3. Los Angeles 15 8 1 6 50:53 17 4. Edmonton 14 8 0 6 53:49 16 5. Calgary 12 5 2 5 37:40 12 6. Vancouver 14 4 3 7 49:58 11 7. San Jose 14 3 3 8 36:49 9 8. Anaheim 14 4 1 9 40:65 9