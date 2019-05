Tampa Bay (USA) - Český reprezentační obránce Jan Rutta bude pokračovat v Tampě Bay. Osmadvacetiletý odchovanec Písku, který se s národním týmem chystá v Brně na mistrovství světa na Slovensku, podepsal s vítězem základní části NHL novou roční smlouvu na 1,3 milionu dolarů. Viceprezident a generální manažer Tampy Bay Julien BriseBois to uvedl na klubovém webu.

Tampa Bay získala Ruttu v první polovině ledna z Chicaga, s kterým loni v březnu podepsal po premiérové sezoně v NHL roční jednocestnou smlouvu na 2,25 milionu dolarů. Po jejím vypršení se mohl stát nechráněným volným hráčem.

"Já bych samozřejmě rád zůstal v Tampě. Uvidíme, jak to dopadne. Může to být za pár dní a může to trvat déle," řekl Rutta novinářům poté, co se v tomto týdnu připojil k národnímu týmu. Nakonec má jasno ještě během turnaje Carlson Hockey Games, který je generálkou na šampionát.

O šanci v týmu Lightning musel po příchodu z farmy Chicaga bojovat rovněž v AHL v Syracuse Crunch a dočkal se 9. března v duelu proti Detroitu. V celkem 14 duelech základní části si připsal dvě asistence a stejnou bilanci měl ve čtyřech utkáních play off.

Do NHL přišel předloni jako nedraftovaný volný hráč a za Chicago a Tampu Bay nasbíral v 94 zápasech 28 bodů za osm branek a 20 asistencí. V AHL účastník mistrovství světa v Paříži v roce 2017 zaznamenal ve 26 duelech 12 bodů za čtyři góly a osm přihrávek.