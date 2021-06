Rutta a Palát mohou obhájit Stanley Cup, finále začne v noci na úterý

Anthony Beauvillier z New Yorku Islanders (vlevo) a čeští hokejisté Tampy Bay Ondřej Palát (uprostřed) a Jan Rutta v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021.

Anthony Beauvillier z New Yorku Islanders (vlevo) a čeští hokejisté Tampy Bay Ondřej Palát (uprostřed) a Jan Rutta v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Obránce Jan Rutta s útočníkem Ondřejem Palátem mají v dresu Tampy Bay možnost obhájit zisk Stanleyova poháru z loňska. Po postupu přes New York Islanders budou v noci na úterý bojovat o triumf s Montrealem. V širším kádru kanadského celku je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Canadiens by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu play off zasáhl do finálové série.

Boj o triumf bude po startu v noci na úterý pokračovat vždy po dvou dnech. Nejdříve jsou naplánovány dva duely v Tampě a následně dva v Montrealu, kde může být rozhodnuto nejdříve v noci na úterý 4. července. Nejpozději bude jasno o vítězi v noci na pondělí 12. července, kdy by se hrál rozhodující sedmý zápas v Tampě od 01:00 SELČ. Ostatní duely mají start shodně o hodinu později.

Tampa Bay útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. Loni porazila až na konci září ve finále Dallas 4:2 na zápasy a navázala na úspěch z roku 2004. Montreal má na kontě 24 vítězství ve Stanleyova poháru a naposledy se mu to podařilo v roce 1993, kdy vyhrál nad Los Angeles 4:1 na zápasy.

Rutta s Palátem by se mohli vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petrovi Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalu. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se podařilo triumfovat dosud jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem, Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

Frolík, který dosáhl na Stanleyův pohár v roce 2013 s Chicagem, nastoupil za Montreal v této sezoně jen k osmi zápasů v základní části, takže nemá odehranou nutnou polovinu, aby byl počítán mezi vítěze.

Program finále play off NHL:

Úterý 29. června - 1. zápas:

02:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens.

Čtvrtek 1. července - 2. zápas:

02:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens.

Sobota 3. července - 3. zápas:

02:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.

Úterý 6. července - 4. zápas:

02:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.

Čtvrtek 8. července - případný 5. zápas:

02:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens.

Sobota 10. července - případný 6. zápas:

02:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.

Pondělí 12. července - případný 7. zápas:

01:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens.