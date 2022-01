Rutherfordová dokončila let kolem světa; je nejmladší ženou, jíž se to povedlo

Brusel - Devatenáctiletá pilotka Zara Rutherfordová dnes po pěti měsících přistála v Belgii, kde zakončila svůj samostatný let kolem světa. Informuje o tom britská BBC. Rutherfordová létající v česko-slovenském ultralehkém letounu Shark se stala nejmladší ženou, které se takový kousek podařil.

Dnešní přistání na letišti v belgickém Kortrijku-Wevelgemu přišlo o dva měsíce později, než mladá belgicko-britská pilotka plánovala. Její let se protáhl kvůli nepříznivému počasí. Na letišti ji přivítali příbuzní, novináři a fanoušci. Zabalená do britské a belgické vlajky řekla, že "je to opravdu bláznivé". "Ještě jsem to nezpracovala," dodala. Prohlásila, že je "moc šťastná", že se na cestu, během níž pokořila 51.000 kilometrů, vydala. "Nejtěžší bylo letět nad Sibiří - byla tam strašná zima a pokud by se mi zastavil motor, záchrana by byla hodiny daleko. Nevím, jestli bych přežila," řekla mladá žena, která se těší na to, jak bude ostatním vyprávět o svých zážitcích a povzbuzovat je, aby v životě podnikli něco bláznivého.

Oba její rodiče jsou piloti a Rutherfordová říká, že chce inspirovat další dívky ke studiu přírodních a technických věd. K letu kolem světa odstartovala loni 18. srpna. Postupně udělala přes 60 zastávek ve více než pěti desítkách zemí na pěti kontinentech. V Česku přistála tuto neděli - kvůli nepříznivému počasí na benešovském letišti místo v Praze.

Dokončení přeletu je úspěchem i pro letoun Shark. Stal se prvním ultralightem vyráběným v Česku a na Slovensku, který obletěl svět.

Délkou letu zaútočil i na výkon dosud jediného českého letounu, který se mohl pochlubit cestou kolem světa. V roce 2015 svět obletěl devatenáctimístný dvoumotorový letoun L 410, který za šest týdnu urazil 36.000 kilometrů s 21 mezipřistáními. Letoun Rutherfordové patří ve své kategorii k nejrychlejším na světě s rychlostí přesahující 300 km/h.

Dosud nejmladší ženou, která sama obletěla svět, byla Američanka Shaesta Waizová, které v době cesty v roce 2017 bylo 30 let. Nejmladším pilotem, který absolvoval sólo cestu kolem světa, se loni v červenci stal osmnáctiletý Brit Travis Ludlow.