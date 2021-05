Rusům bude na úvod MS čelit z branky vítěz KHL Hrubec

Riga - Čeští hokejisté nastoupí do úvodního zápasu na mistrovství světa v Rize dnes proti Rusku s brankářem Šimonem Hrubcem. Sestava kouče Filipa Pešána, jehož čeká premiéra na střídačce národního týmu na velkém turnaji, čítá sedm obránců a třináct útočníků. Duel základní skupiny A začne v 15:15.

Devětadvacetiletý Hrubec má zkušenost se šampionátem již z předloňska, kdy si zachytal v Bratislavě. Na klubové scéně prožil vynikající sezonu, během níž se v KHL stěhoval z Kunlunu do Omsku, Avangardu následně výraznou měrou pomohl k zisku Gagarinova poháru. Právě Hrubec byl v brance už v sobotním duelu se sbornou na Českých hrách a vychytal výhru 4:0. Záda mu dnes bude krýt Roman Will.

Volno dostala i přes velmi povedená vystoupení během přípravy na šampionát útočná formace Radan Lenc, Michael Špaček, Matěj Stránský, přičemž Špaček bude alespoň v roli třináctého útočníka. "To rozhodnutí bylo složité, ale takhle jsme to posoudili, protože zítra nás čeká další těžké utkání se Švýcarskem," vysvětlil dnes v rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

Rusko podle jeho názoru představuje na začátek nejtěžšího možného protivníka. "Musíme být pokorní, být v pohybu a nefaulovat. Nebýt vylučovaní, to bude jedna z nejdůležitějších věcí. Rusové budou určitě aktivní, o to více na tomto větším kluzišti, které je úplně jiné než v Praze v O2 areně," řekl Straka.

"Budeme si na to muset všichni zvyknout, ale já doufám, že jsme si zvykli. Bude tam muset být daleko víc pohybu a já doufám, že ten pohyb budeme mít. Musíme je napadat, donutit je k chybám, nesmíme čekat. Také bude důležité, abychom byli silní na puku v obou pásmech," nastínil Straka, jaké hlavní body by měly vést k úspěchu.

Na sobotní utkání se Švýcary plánují trenéři sestavu protočit, ale Straka nechtěl zatím předbíhat událostem. "Uvidíme i podle toho, jak se bude odvíjet dnešní zápas. Doufáme, že se nikomu nic nestane, ale budeme to řešit až potom, co skončí utkání s Ruskem. Chtěli bychom nasadit kluky, co dnes odpočívají a někomu dát zase volno, ale to jsou v tuto chvíli jen spekulace," vysvětlil Straka.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Hronek, D. Musil, Vitásek, Šulák, Hájek, Moravčík, D. Sklenička - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Zadina, T. Zohorna, Chytil - Radil, R. Hanzl, Sekáč - Flek, A. Musil, Smejkal - M. Špaček.