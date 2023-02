Ruští žoldnéři se zmocnili vesnice na sever od Bachmutu, tvrdí Prigožin

Moskva - Žoldnéři ruské Wagnerovy skupiny, kterou Moskva zapojila do války na Ukrajině, se zmocnili vesnice Krasna Hora poblíž města Bachmut v Doněcké oblasti. Uvedl to dnes šéf této polovojenské organizace Jevgenij Prigožin. Jeho tvrzení nebylo možné bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů, tým tohoto ruského oligarchy nicméně na sociální síti Telegram uveřejnil záběry, které podle něj ukazují členy Wagnerovy skupiny před značkou na okraji obce.

"Útočné jednotky Wagnerovy skupiny dnes získaly obec Krasna Hora," cituje ze sdělení šéfa Wagnerovy skupiny agentura AFP. Uvedená vesnice leží na sever od Bachmutu nedaleko okraje města, o které se v posledních týdnech vedou krvavé boje. Dřívější zprávy naznačovaly, že Rusové se tam snaží ukrajinské jednotky obklíčit, přičemž Kyjev opakovaně hlásil odražené útoky okupantů, mimo jiné na Krasnou Horu. V té před válkou žilo na 600 lidí, uvedla agentura Reuters.

Prigožinovo vyjádření přišlo den poté, co se objevily zprávy o rozhovoru, v němž oligarcha blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi spekuloval o dalším vývoji války. Mimo jiné uvedl, že ruský plán na převzetí východu Ukrajiny může trvat rok a půl až dva roky. Podle listu The Guardian je Prigožinovo prohlášení důkazem, že část velení v Moskvě počítá s déletrvajícím konfliktem.

Válka by se mohla protáhnout i na tři roky, pokud by se Moskva rozhodla ovládnout celé ukrajinské území na východ od řeky Dněpr, uvedl Prigožin. Řekl to v rozhovoru u příležitostí blížícího se ročního výročí od ruské invaze na Ukrajinu.

Ukrajinští představitelé očekávají brzký útok ruských jednotek, možná ještě před prvním výročím začátku války, které připadá na 24. února. Zároveň však zpochybňují schopnost nepřítele provést úspěšnou ofenzivu.

"S velkou ofenzivou, jak tomu říkají, mají Rusové velké problémy," uvedl šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Avizovaný ruský útok podle něj zdaleka nepokračuje podle plánu, "Rusové mají velké problémy" a ukrajinské jednotky je úspěšně odrážejí, cituje Danilova ruskojazyčná verze serveru BBC News.