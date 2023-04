Ruští zákonodárci navrhli přísnější tresty za terorismus, velezradu a sabotáž

Moskva - Ruští zákonodárci navrhli přísnější tresty pro osoby odsouzené za terorismus, velezradu a sabotáž, informovala agentura Reuters s odvoláním na ruská média. Důvodem je podle ruských představitelů válka na Ukrajině. Rusy označovaná za speciální vojenskou operaci.

Maximální trest za spáchání teroristického činu, definovaného jako čin, který ohrozil životy a jehož cílem bylo destabilizovat Rusko, by se ze současných 15 let zvýšil na 20 let. Ti, kterou budou odsouzeni za sabotáž, mohou jít do vězení rovněž na 20 let, místo současných 15 let, zatímco lidé odsouzení za "mezinárodní terorismus" mohou dostat až doživotí. Dosud to bylo 12 let.

Navrhované změny představil předseda bezpečnostního výboru dolní komory parlamentu Vasilij Piskarjov. "Za velezradu navrhujeme doživotní vězení," citovaly Piskarjova ruské agentury. Žádné bližší podrobnosti neuvedly. Dosavadní nejvyšší trest byl 20 let. Jak Piskarjov uvedl již dříve tento týden, přísnější opatření jsou potřeba pro ochranu před tím, co nazval bezprecedentními hrozbami, kterým Rusko čelí ze strany Ukrajiny a jejích západních sponzorů. S podobnými obviněními přichází prezident Vladimir Putin i další ruští představitelé poměrně často, poznamenala agentura Reuters.