Ruští vyšetřovatelé požádají soud, aby novinářku Kurmaševovou poslal do vazby

Moskva/Washington - Ruští vyšetřovatelé dnes během soudního stání požádají, aby soud poslal do vazby novinářku Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RF) Alsu Kurmaševovou. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na tiskové oddělení soudu. Ruské úřady Kurmaševovou, která má ruské a americké občanství a běžně žije v Česku, zadržely ve středu.

Obviněna je z toho, že se od svého příjezdu do Ruska letos 20. května nezaregistrovala jako "zahraniční agentka". Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) této novinářce, která se dlouhodobě zabývala osudy menšinových etnik v ruském Tatarstánu, Baškortostánu a v oblasti řeky Volhy na Urale, může hrozit až pět let vězení. Podle ruských úřadů novinářka shromažďovala informace o ruských vojenských aktivitách, které "by mohly být použity proti bezpečnosti Ruské federace".

Kurmaševová podle RFE/RL žije s manželem a dětmi v Praze. Do Ruska odcestovala 20. května z rodinných důvodů a 2. června byla před svým zpátečním letem dočasně zadržena na letišti v Kazani. Úřady jí zabavily americký i ruský pas a uložily pokutu za to, že si u nich nezaregistrovala americký pas, uvedlo rádio RFE/RL. Od té doby novinářka čekala na vrácení pasů, ale ve středu jí místo toho bylo oznámeno obvinění.

Už od konce března Rusko zadržuje amerického novináře listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche, který čelí obvinění ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let odnětí svobody. Je to první takový případ v rusko-amerických vztazích za téměř 40 let. Americké úřady i WSJ obvinění novináře důrazně odmítají.