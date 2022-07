Ruští vojáci se snaží dostat do strojoven Záporožské JE, tvrdí Enerhoatom

Ruské jednotky se pokusily dobýt Vuhlehirskou tepelnou elektrárnu, druhou největší na Ukrajině, která leží asi 50 kilometrů severovýchodně od Doněcka. Ukrajinské síly je ale přiměly k ústupu, uvedl ukrajinský generální štáb v ranním hlášení o situaci na bojišti ve 148. den války Ruska proti Ukrajině.

Ruské a separatistické síly pokračují v menších útocích podél frontové linie; prioritou je ovládnutí kritické infrastruktury, jakou jsou například elektrárny. Pravděpodobně se však Rusové pokoušejí prorazit u Vuhlehirska v rámci snahy znovu uvést do pohybu jižní část svého postupu ke Kramatorsku a Slovjansku, klíčovým městům té části Donbasu, kterou dosud drží Ukrajina, upozornilo britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky.

"Ve směru na Bachmut nepřítel vede bojové operace s cílem vytvořit podmínky pro útok na Bachmut a ovládnutí Vuhlehirské tepelné elektrárny," uvádí ukrajinské velení. "Nepřítel podnikl útočné operace s cílem ovládnout území elektrárny. Neúspěšně. Ukrajinští vojáci donutili okupanty k útěku," uvádí se v hlášení.

Rusové v posledních týdnech na vuhlehirskou elektrárnu útočí opakovaně, upozornila agentura Unian

Ruská redakce BBC na svém webu uvedla, že ukrajinský generální štáb neposkytl žádné informace o ústupu ukrajinských vojsk na úseku u Bachmutu. Mezi obcemi, postiženými ruským ostřelováním, jmenoval i obec Bilohorivka, představující jedno z posledním míst Luhanské oblasti dosud ovládané Ukrajinou. U této vsi ukrajinské dělostřelectvo v květnu zabránilo ruskému pokusu o překročení řeky Severní Doněc. Štáb se nezmínil ani o bojích ve směru na okupovaný Cherson, poznamenala BBC. Ukrajinské velení také tvrdí, že mnozí ruští vojáci odmítají prodloužit pracovní smlouvy s armádou.

Informace bojujících stran není obvykle možné okamžitě nezávisle ověřit.

New: The current #Russian offensive may secure limited additional territorial gains in Donbas northeast of the E40 highway but will likely culminate before seizing major populated areas such as #Slovyansk or #Bakhmut.



