Ruští studenti ze zahraničí žádají o studium doma, nejvíce jich je z Česka

Moskva - Více než čtyři stovky ruských studentů zahraničních vysokých škol byly přijaty na ruské univerzity, oznámil ruský ministr vědy a vysokého školství Valerij Falkov během čtvrteční schůzky představitelů vlády se zástupci školství. O převedení ze zahraničních na ruské vysoké školy požádalo podle ministra více než 1200 Rusů, nejvíce z Česka a z Ukrajiny.

"Z 1213 žádostí bylo 416 studentů přijato," uvedl ministr podle agentury TASS a označil to za "důležitý symbolický krok". "Protože každý z těchto studentů představuje talent, který Rusko potřebuje a který zemi prospěje," dodal Falkov.

Žebříček zemí, odkud ruští studenti žádají o převedení na ruské školy, vede Česko, odkud podle ministerstva přišlo 243 žádostí. Následuje Ukrajina se 158 žádostmi, Polsko (63), Británie (40) a USA (28).

TASS připomněl, že premiér Michail Mišustin již dříve podepsal nařízení, podle kterého Rusové, neodůvodněně vyloučení z evropských univerzit, mohou pokračovat ve studiu na ruských školách, a to zdarma.

Minulý měsíc ruští a běloruští studenti Masarykovy univerzity v Brně odsoudili ve společném videu ruský útok na Ukrajinu. Podle rektora Martina Bareše projevila více než desítka mladých lidí osobní statečnost. Chtěli dát najevo, že nesouhlasí s kroky svých vlád. Běloruské jednotky se sice zatím do invaze nezapojily, ruská armáda však operuje i z běloruského území. Ve vlasti by jim za toto video mohly hrozit dlouhé tresty vězení.

Tento měsíc rektoři českých vysokých škol vybídli ministerstvo školství k poskytnutí návodu ohledně poskytování vzdělávání pro uchazeče o studium z Ruska a Běloruska. Vyjasnit by se podle nich mělo, jak to bude s možností prodlužování současných víz těchto lidí v ČR i to, které vysokoškolské obory nebudou smět studovat. Některé by se pro ně asi mohly uzavřít ze strategických bezpečnostních důvodů státu.