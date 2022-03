Ruští studenti v otevřených dopisech odsuzují válku, ruského režimu se ale bojí

Berlín - Ruští studenti v Německu píší otevřené dopisy, ve kterých se distancují od ruské invaze na Ukrajinu. Ze strachu před odvetou režimu ruského prezidenta Vladimira Putina zůstávají jména signatářů veřejnosti skryta, přístup k nim ale mají organizátoři nebo univerzity. Devatenáctiletá Ruska Paula řekla v rozhovoru s ČTK, že aktivity studentů ruské úřady sledují a že i ona sama se dostala do jejich hledáčku, protože jména u jedné z petic byla zveřejněna.

"Existuje dopis, který byl vypracován ruským studentem v Německu, kde byly všechny podpisy zveřejněny. Bylo na něm i mé jméno," řekla Paula, která studuje na univerzitě v Heidelbergu. "Podepsala jsem ho před týdnem a hned další den mi psala sestra, která pracuje na jednom ruském ministerstvu, že ji kontaktoval sekretariát toho ministerstva a zajímal se o to, zda jsem její sesta," uvedla.

"Bylo to tak rychlé, méně než jeden den, neuvěřitelné," řekla o incidentu. Zda z toho bude mít její sestra problémy, Paula neví. "Řekla jsem jí, ať uvede, že to bylo zkrátka nutné podepsat, abych nebyla z univerzity vyloučena," vysvětlila.

Strach ruských studentů v Německu veřejně se vyjadřovat k dění v jejich vlasti dokumentuje i to, že řada ruských studujících v rozhovoru s médií neuvádí své příjmení. Někteří si záměrně volí i jiné jméno. To je případ Pauly, která si pro rozhovor s ČTK vybrala jiné jméno.

"Všichni máme strach dopisy podepisovat. V Rusku máme nové zákony, kdy může být člověk potrestán, když invazi na Ukrajinu nazve válkou a ne zvláštní vojenskou operací a když kritizuje ruskou vládu," připomněla. Kreml napadení Ukrajiny odmítá označovat za válku a používá raději termín "speciální vojenská operace", vinu za rozpoutání bojů navíc připisuje Kyjevu a Západu.

I přes strach připojit podpis pod otevřený dopis považuje Paula sestavování petic či prohlášení ruských studentů za důležité. Jeden takový dopis sama napsala. "Abychom ukázali, že nejsme na straně ruské vlády a abychom předešli rusofobii," vysvětlila.

Spolkový svaz zahraničních studentů (BAS) již kritizoval případy, kdy se ruští studenti stávají kvůli válce terčem diskriminace. "Zprávy, že studenti na kolejích, přes e-maily či od veřejnosti čelí nadávkám a výhrůžkám, v posledních dnech rychle přibývají," uvedl BAS, který odmítá, aby studující z Ruska byli trestáni za kroky Putinovy vlády.

Paula se osobně nesetkala s žádnými výpady a diskriminací kvůli svému původu, naopak cítí v Německu zastání. "Máme podporu vedení školy," řekla. V prvních dnech po invazi se ale spolu s ostatními ruskými studenty obávala, zda nebude muset studium v Německu ukončit. Takový návrh dokonce zazněl na jednání studentské rady. Paula řekla, že dvojice ukrajinských studentů to navrhla jako cestu, jak potrestat ruskou vládu a ruské oligarchy, pokud by vyloučení ruských studentů bylo plošné.

"Rektor nám ale řekl, že nás nikdo zpět nepošle a že je na naší straně," řekla. "Pro mě je teď důležité s jinými ruskojazyčnými studenty, že nás Rusů, Ukrajinců a Bělorusů se konflikt netýká a že naše vztahy se tím jen posílí," uvedla s tím, že ruští studenti v Heidelbergu nemají žádné konflikty se studujícími z Ukrajiny.

Problémy s ukrajinskými studenty nemá ani třiadvacetiletý Michail z berlínské Humboldtovy univerzity, který některé z nich počítá mezi své nejlepší přátele. Diskriminaci Michail stejně jako Paula nepociťuje, zažil ale incident, kdy ho jeden z návštěvníků hospody kvůli ruštině urážel. "Beru to jako nedorozumění, protože jsme si to vysvětlili," řekl ČTK. V hospodě byl svým kamarádem, který pochází z Ukrajiny, ale hovoří stejně jako velká část Ukrajinců rusky. "Nakonec to bylo docela vtipné, protože toho člověka evidentně zaskočilo, že nejsme oba Rusové," uvedl Michail.

Humboldtova univerzita podobně jako jiné vysoké školy v Německu zastavily kvůli Putinově režimu spolupráci s ruskými institucemi. Německé univerzity to vysvětlují tím, že akademická svoboda je nedělitelná od svobody, demokracie a sebeurčení. Vedení Humboldtovy univerzity nicméně ujistilo, že nikoho z asi 460 zapsaných ruských studentů se tato opatření nedotknou.

Rázný postup ohlásila také univerzita v Mannheimu, která uvedla, že nebude přijímat nové studenty z Ruska. To v akademickém prostředí vyvolalo pozdvižení, takže univerzita následně upřesnila, že výluka se týká programů spolupráce s ruskými vysokými školami, ale že ruským studentům nic nebrání hlásit se k přijetí v Německu individuálně.